القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجزائر: تأثر نمو الناتج الداخلي الخام سنة 2016 بسوق النفط

  أدرج يـوم : الإثنين, 22 أيار 2017 12:30     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 35 مرات
الجزائر: تأثر نمو الناتج الداخلي الخام سنة 2016 بسوق النفط

باريس - بلغ نمو الناتج الداخلي الخام الفعلي سنة 2016  في الجزائر 5ر3% في حين كان يبلغ 8ر3% سنة 2015. ويرجع سبب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار النفط، حسبما أفاد اليوم الاثنين تقرير نشرته ثلاث هيئات دولية. 

وأشار ذات التقرير الذي نشره البنك الإفريقي للتنمية و منظمة التعاون و  التنمية الاقتصادية و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الأداء الاقتصادي  الجزائري يتواصل في التأثر بانخفاض اسعار البترول الذي انتقل من 99 دولار  للبرميل في سنة 2014 إلى 53 دولار للبرميل في 2015 ليستقر عند 45 دولار في سنة  2016.

وحسب معدي التقرير فإن هذه الصدمة الخارجية التي صاحبها ارتفاع في سعر  الدولار نتج عنها حالة عجز في الميزانية و عجز خارجي على غرار ما حصل سنة 2015  و لكن يبقى تأثر القطاع الحقيقي محدودا.

وتعتبر هذه الهيئات في تقريرها أن الناتج الداخلي الخام استعاد نموه في قطاع  المحروقات بفضل ارتفاع نشاطات الإنتاج و التكرير و التمييع  مضيفا أنه في  يوليو 2016 انتهجت الحكومة الجزائرية مخططا جديدا للتنمية الاقتصادية  (2016-2030) يرتكز على القطاع الخاص وعلى استراتيجية ثلاث سنوات لاستقرار  الميزانية مشيرين إلى ان المقاول الجزائري أصبح شريكا ضروريا للسلطات العمومية  التي تستشيره في إطار الثلاثية.  

وأشار التقرير إلى ان نشاط الصناعة خارج قطاع البترول و الغاز لم تتعد 5 %  من  الناتج الداخلي الخام في سنة 2016 مقابل 35%  أواخر الثمانينات مبرزا أن السلطات تعتزم إعادة تصنيع الجزائر (إعادة توجيه الجزائر نحو الصناعة).

وذكر التقرير انه بعد أن عرفت نسبة التضخم انخفاضا على مدى سنتين متتاليتين  2013 و 2014 ارتفعت مجددا في سنة 2016  بنسبة 4ر6%  مقابل 8ر4%  سنة 2015.   

وأرجع التقرير هذا الارتفاع في نسبة التضخم إلى ارتفاع أسعار العقارات  المصنعة بأكثر من 9ر9% و الخدمات بأكثر من 4ر7% علاوة على التضييق على  الاستيراد و ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 30%  في سنة 2016 و الزيادات المنتظرة  في 2017 على ضريبة القيمة المضافة.

وذكرت الهيئات الثلاث في تقريرها عن الوضع الاقتصادي في الجزائر انه الميزان  الحالي سجل عجزا ب14%  من الناتج الداخلي الخام في سنة 2016 مقابل 17%  في  2015 في حين أن احتياطات الصرف الرسمية انخفضت بنسبة 20%  لتستقر عند 114  مليار دولار أمريكي نهاية سنة 2016 .

 

 

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر: تأثر نمو الناتج الداخلي الخام سنة 2016 بسوق النفط
  أدرج يـوم : الإثنين, 22 أيار 2017 12:30     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 35 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

"التحضير جار لعملية إعادة التنظيم الإداري لاستحداث ولايات منتدبة في الهضاب العليا"  

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: ظاهرة تقدم أغلبية الفلاحين في السن مقلقة (الرئيس بوتفليقة) 