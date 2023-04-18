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انخفاض فاتورة استيراد السيارات السياحية بقرابة 8 بالمائة خلال ال4 أشهر الأولى من 2017

  أدرج يـوم : الأحد, 21 أيار 2017 13:04     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 22 مرات
انخفاض فاتورة استيراد السيارات السياحية بقرابة 8 بالمائة خلال ال4 أشهر الأولى من 2017

الجزائر- بلغت فاتورة استيراد السيارات السياحة خلال  الأربعة أشهر الأولى من سنة 2017 مبلغ 53ر422 مليون دولار مقابل 6ر458 مليون  دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016  أي ما يعادل انخفاضا بنسبة 87ر7 بالمائة   حسب ما علمت اليوم الاحد وأج من مصالح الجمارك.

أما فاتورة استيراد السيارات الخاصة بنقل المسافرين والسلع (المصنفة في مجموعة سلع العتاد) فبلغت 7ر190 مليون دولار مقابل 31ر254 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016 أي بانخفاض بلغ 02ر25 بالمائة.

وفي نفس السياق، يضيف  ذات المصدر أن أجزاء ولوازم السيارات (المصنفة ضمن  السلع الاستهلاكية غير الغذائية) فبلغت فاتورة الاستيراد 22ر126 مليون دولار  مقابل 61ر133 مليون دولار أي بانخفاض 53ر5 بالمائة.

أما فاتورة استيراد العجلات المطاطية الجديدة فكلفت 25ر42 مليون دولار بعدما  كانت 7ر42 مليون دولار اي ما يعادل انخفاضا بنسبة 01ر1 بالمائة.

للتذكير  تم تحديد حصص استيراد السيارات السياحية في إطار رخص الاستيراد ب  98.374 وحدة خلال 2016.

وكانت فاتورة استيراد السيارات السياحية قد كلفت ما يقارب ال 3ر1 مليار دولار  سنة 2016 مقابل 04ر2 مليار دولار سنة 2015 أي بانخفاض  61ر36 بالمائة.

كلـمات مفتـاحيــة :
انخفاض فاتورة استيراد السيارات السياحية بقرابة 8 بالمائة خلال ال4 أشهر الأولى من 2017
  أدرج يـوم : الأحد, 21 أيار 2017 13:04     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 22 مرة   شارك

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