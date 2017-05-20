الخطوط الجوية الجزائرية: برنامج خاص للاستجابة للطلب الكبير في الصيف

الجزائر- سطرت الخطوط الجوية الجزائرية، ككل سنة، برنامجا خاصا للاستجابة للطلب الكبير على الرحلات الجوية في فصل الصيف، وذلك ببرمجة رحلات إضافية مع تطبيق أسعار مدروسة حسبما صرح به مسؤول القسم التجاري للخطوط الجوية الجزائرية زهير هواوي.

و ستعتمد المؤسسة على أسطولها الذي تم رفعه إلى 59 طائرة بعد إقتنائها مؤخرا لطائرات جديدة و استئجار طائرة كبيرة من نوع A330 (350 مقعد) لتعزيز خدماتها و برنامج استغلالها خلال الفترة الممتدة من 18 يونيو إلى 16 سبتمبر 2017 حسب نفس المسؤول.

و سيكون العدد الإجمالي للمقاعد التي ستوفرها الخطوط الجوية الجزائرية 2.455.034 (ذهاب-إياب) على مختلف رحلاتها (الداخلية و الدولية) بمعدل 94.509 مقعد أسبوعيا أي بارتفاع قدره 1 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة.

فبخصوص الخطوط الداخلية من المرتقب أن توفر المؤسسة 722.722 مقعد (27.590 مقعد أسبوعيا) بارتفاع قدره 9 بالمائة مقارنة ب 2016.

أما فيما يخص فرنسا اين تتموقع معظم الجالية الجزائرية بالخارج تعول المؤسسة على توفير 1.096.264 مقعد بإرتفاع قدره 2 بالمائة مقارنة بالموسم الصيفي الفارط حيث تعول الخطوط الجوية الجزائرية بالنسبة لهذه الشبكة الدولية الهامة على تعزيز رحلاتها باتجاه باريس و مرسيليا و تولوز و نيس ب 12 رحلة إضافية أسبوعيا انطلاقا من مختلف مطارات الجزائر.

حيث سيتم برمجة 4 رحلات إضافية إنطلاقا من وهران قبل أن تصل إلى 18 خط أسبوعيا للاستجابة إلى الطلب الكبير و مجابهة المنافسة (خصوصا المؤسسات الفرنسية) التي تموقعت في الجهة الغربية.

أما بالنسبة للخطوط الإضافية الأخرى فسيتم توزيعها على مختلف الاتجاهات الأخرى للخطوط الجوية الجزائرية.

و لضمان الإياب للجالية الجزائرية بإتجاه فرنسا سيتم برمجة 80 رحلة أخرى إضافية (14.592 مقعد) من 20 أغسطس إلى 6 سبتمبر.

أما باقي الشبكة الدولية فسيتم برمجة 638.000 مقعد من 18 يونيو إلى 16 سبتمبر 2017.

و في هذا الإطار سيستفيد خط تركيا، الوجهة المفضلة للجزائريين في الصيف، من 5 رحلات إضافية لتبلغ 12 رحلة اسبوعيا أي بمعدل رحلتين في اليوم.

للذكر تملك الخطوط الجوية الجزائرية 43 وجهة دولية تغطي 26 بلد.

أسعار ترويجية بحسب التوفر و الربحية

و للاستجابة لتطلعات الزبائن رافقت الخطوط الجوية الجزائرية تعزيز خطوطها بسياسة أسعار ترويجية تأخذ بعين الإعتبار توفر المقاعد و ربحية المؤسسة حيث تم في هذا الصدد تسويق تذاكر ترويجية منذ يناير الفارط بمختلف الصيغ (عائلية، أطفال، شباب) يمكنها أن تصل في بعض الحالات إلى 65 بالمائة من السعر الأولي للتذكرة حسب السيد هواوي.

"نريد ان نكون في الإصغاء لزبائننا عبر سياسة الاسعار الترويجية" حسب نفس المسؤول الذي اكد أن المؤسسة تضاعف جهودها لتحسين سياسة أسعارها لتكون تنافسية مقارنة بالمنافسين مع ضمان مهمتها كمؤسسة عمومية.

و فيما يتعلق بموسم الحج 2017 الذي يبدأ في 5 أغسطس المقبل فقد برمجت الخطوط الجوية الجزائرية 63 رحلة لنقل الحجاج إلى البقاع المقدسة حيث سيتم نقلهم من مطارات الجزائر و قسنطينة و وهران و ورقلة و عنابة.

تطوير التكنولوجيات الجديدة لتسهيل الولوج إلى الخدمات

و في سؤال حول الدفع الإلكتروني لتذاكر الرحلات عبر بطاقات الدفع الإلكتروني التي تم إدخالها من قبل هذا المتعامل العمومي في أكتوبر الفارط قال السيد هواوي أن هناك إرتفاع في الطلب حول هذه الخدمة المتاحة منذ 2008 لكن عبر البطاقات الدولية "فيزا" و "ماستركارد" فقط.

"نلاحظ إرتفاع في عدد المبيعات عبر الخدمة الإلكترونية للتذاكر. لكن تبقى هذه الخدمة مرتبطة بتشغيل البنوك للأرقام السرية عبر الانترنت لمالكي بطاقات الدفع الإلكتروني" حسب المسؤول متمنيا تسريع لهذا الإجراء من أجل إقتراح هذه الخدمة على كل مالكي بطاقات الدفع الإلكتروني.

و منذ أكتوبر 2016 تم تسجيل حوالي 20 عملية إقتناء للتذاكر إلكترونيا يوميا مقابل 10 فيما قبل يضيف السيد هواوي مؤكدا أن مالكي بطاقات الدفع الإلكتروني بإمكانهم إقتناء التذاكر ست (06) ساعات فقط قبل موعد الرحلة مقابل 24 ساعة في الماضي.

و قامت الخطوط الجوية الجزائرية بنقل 2ر6 مليون مسافر في 2016 مقابل 7ر5 مليون مسافر في 2015 أي بإرتفاع قدره 9 بالمائة و استطاعت إستقطاب ما يقارب 58 بالمائة من شبكتها الدولية و 60 بالمائة بالنسبة لفرنسا.

للذكر كان عدد المسافرين في 2008 للخطوط الجوية الجزائرية 5ر3 مليون مسافر أي حوالي نصف ما تم نقله في 2016.