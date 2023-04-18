عملية موانئ و سدود زرقاء 2017 " تحت شعار "فضاءات مشتركة من أجل اقتصاد متنوع"

الجزائر- انطلقت اليوم السبت على مستوى موانئ الجزائر العاصمة على غرار موانئ الوطن الطبعة الخامسة ل"عملية موانئ و سدود زرقاء 2017 " بهدف تطوير الصيد البحري و ترقية تربية المائيات بالإضافة إلى تثمين و ادماج الموانئ ونشاطات الصيد البحري باعتبارها -حسب شعار الطبعة هذه السنة- "فضاءات مشتركة من أجل اقتصاد متنوع".

و قد تزامنت انطلاقة فعاليات الطبعة الخامسة ل"عملية موانئ و سدود زرقاء 2017 " على مستوى ميناء الجزائر العاصمة مع انطلاق حملة صيد التونة الحمراء (من مايو إلى جوان) و كذا انطلاق حملة صيد السردين (من مايو إلى اكتوبر). و حسب مديرة الصيد البحري لولاية الجزائر ربيعة زروقي فإن" هذه الحملات ستسمح بتوفير التونة و السردين بوفرة لفائدة المستهلك العاصمي مما سيؤدي حتما إلى انخفاض أسعار هذه المواد" حسبها.

و قد تمت بالمناسبة على مستوى مسمكة ولاية الجزائر عملية بيع ترقوي لمختلف الأسماك ب"أثمان معقولة" مباشرة من المنتج (الصياد ) إلى المستهلك حيث استقطبت العملية عددا كبيرا من المواطنين. و اعتبر عدد منهم في تصريح لواج ان" أثمان الأسماك التي تراوحت بين 400 و 1500 دج في متناول الجميع و كذا الجمبري الذي تراوحت أثمانه بين 1000 و 2700 دج بالإضافة إلى مختلف منتوجات البحر على غرار بلح البحر ب 350 دج و سمك الأراميس (دوراد) ب 800 دج".

و للإشارة فإن مسمكة ولاية الجزائر تفتح أبوابها للجمهور طيلة أيام الأسبوع ابتداء من الساعة الثامنة (8سا )صباحا إلى غاية الساعة التاسعة ( 21سا ) ليلا.

و قد عرفت هذه الطبعة كذلك انطلاق عملية "الصيد البحري السياحي" حيث ستتمكن الأسر الجزائرية بفضل هذه العملية من الركوب على متن سفن الصيد الاحترافية التي يتجاوز طولها 6 أمتار حسب مديرة الصيد البحري لولاية الجزائر ربيعة زروقي و التي أضافت أنه" سيصير بإمكان الأسر الجزائرية أن تشهد عمليات الصيد البحري عن كثب و كذا المشاركة في عمليات صيد السمك بمعية صيادين محترفين".

و قال السيد مجذوب بن علي مدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات الذي حضر مع وفد من وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري و في مقدمته الأمين العام للوزارة كمال شادي بمناسبة افتتاح فعاليات هذه التظاهرة" أن طبعة هذه السنة تضفي الطابع الاقتصادي للعملية لكونها مرتبطة بمختلف الحملات الانتاجية لقطاع الصيد البحري و تربية المائيات على غرار حملة صيد السردين و حملة استزراع مختلف المسطحات المائية و السدود و حملة صيد التونة الحمراء".

كما ثمن في ذات السياق انطلاق عملية الصيد البحري السياحي معتبرا ان مثل هذه العملية ستمكن الصيادين و المهنيين في ميدان الصيد البحري من الحصول على مصدر آخر للرزق أثناء فترة الراحة البيولوجية للسمك من جهة كما ستمكن المواطن من التقرب من الصيادين لمعرفة كيفية إجراء عملية الصيد و ظروف عمل الصيادين.

و قال السيد كمال شادي الأمين العام لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري بخصوص هذه الطبعة انها " تهدف إلى ترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة لدى المواطنين و لاسيما على مستوى الشواطئ و الموانئ".

و بعد زيارته لموانئ الجزائر و الجميلة انتقل السيد كمال شادي إلى ميناء الرايس حميدو أين وقف على مدى تقدم الأشغال حيث تبين -حسب المسؤولين- أن "الميناء تمت إعادة تهيئته و توسعته حتى يتسع ل100 قارب صيد ".

و قد شهدت هذه الطبعة بولاية الجزائر تنظيم عدة نشاطات على مستوى موانئ الجزائر و الجميلة تمثلت في نشاطات ثقافية و فنية و خاصة اتجاه الأطفال و كذا معارض لمختلف المنتوجات المرتبطة بالبحر بمشاركة المجتمع المدني و مختلف المؤسسات ذات الصلة بالبيئة و الطبيعة ككل.