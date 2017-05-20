تربية المائيات هي الحل الوحيد لتغطية العجز المسجل في مجال إنتاج الأسماك

بومرداس- أكد وزير الفلاحة التنمية الريفية و الصيد البحري عبد السلام شلغوم اليوم السبت ببومراس أن تربية المائيات تعد الحل الأمثل و الوحيد لتغطية العجز المسجل في مجال إنتاج الأسماك بالجزائر و الذي يقدر ب100 ألف طن سنويا.

و أو ضح السيد شلغوم في تصريح للصحافة على هامش إعطائه إشارة انطلاق الطبعة الخامسة لتظاهرة "موانئ و سدود زرقاء" بميناء جنات أن إنتاج الأسماك يشهد "نوعا من النقص" بسبب عوامل طبيعية مشيرا إلى أن الحل الوحيد لتغطية هذا العجز هو "تطوير مجال تربية المائيات".

و بغية توفير مختلف أنواع الأسماك بأسعار تكون في متناول المواطن أكد الوزير حرص الوزارة الوصية على تشجيع الاستثمار في مجال تربية المائيات التي يشهد تطورا ملحوظا و هذا على مستوى المدن الساحلية و حتى على مستوى الولايات الداخلية و كذا الجنوبية على غرار بشار و ورقلة و واد سوف.

و بالنسبة لهذه التظاهرة السنوية التي حملت شعار "موانئ و سدود فضاءات مشتركة من أجل اقتصاد متنوع " اعتبرها السيد عبد السلام شلغوم مناسبة تمنح الفرصة للمواطنين و المستثمرين للإطلاع عن كثب على مجال الصيد البحري من خلال زيارة مختلف المعارض التي تم تنظيمها بالمناسبة على غرار معرض لمختلف أنواع المعدات المستخدمة في هذا المجال و كذا عرض أهم أنواع الأسماك التي يزخر بها الشريط الساحلي.

و كان الوزير قد استهل زيارته لولاية بومرداس بافتتاح الطبعة الثانية للصالون الجهوي للصيد البحري و تربية المائيات التي يحتضنه ميناء جنات على مدار ثلاثة أيام ليقوم بعدها بحضور تمارين لعملية الإنقاذ و التي نفذها أفراد حراس الشواطئ و أعوان الحماية المدنية حيث أثبتت جاهزيتهم العالية للتدخل في مثل هذه الحالات.

كما قام السيد شلغوم بإعطاء اشارة إنطلاق المسابقة الوطنية لترقيع شباك الصيد و كذا إشرافه على توزيع 14 رخصة خاصة بصيد أسماك التونة إلى جانب إمضاء إتفاقية بين غرفة الصيد البحري و تربية المائيات بالولاية و شركة تأمين الأشخاص "التعاضدي" وهذا في مجال تأمين مهنيي الصيد البحري و تربية المائيات.

و أختتم الوزير زيارته لميناء جنات بتذوق مختلف أطباق الأسماك التي أبدع في تحضيرها المشاركون في مسابقة طبخ مختلف أنواع المنتجات البحرية أين أشرف على توزيع الجوائز على الفائزين بالمراتب الأولى.

اتخاذ كل التدابير لضمان تموين دائم للأسواق خلال شهر رمضان

أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد السلام شلغوم أنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان تموين دائم للأسواق خلال شهر رمضان.

و أوضح في رده على سؤال لوأج حول أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان وفرة المنتجات الفلاحية خلال شهر رمضان أنه تم "ضبط كافة التدابير الكفيلة بتموين الأسواق بمختلف المنتجات الفلاحية و التحويلية بشكل يلبي احتياجات المواطن خلال هذا الشهر" مشيرا أنه تم اتخاذ هذه الإجراءات "عقب اجتماع للحكومة مؤخرا تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".