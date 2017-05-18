إنشاء قريبا مؤسسة مكلفة بتوسيع شبكة الدفع الإلكتروني

الجزائر- سيتم تعزيز النظام النقدي الجزائري ابتداء من يونيو المقبل بنشاء مؤسسة مكلفة بتوسيع شبكة الدفع الإلكتروني في البلد حسبما صرح به اليوم الخميس الوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي و عصرنة الأنظمة المالية معتصم بوضياف.

و ستكون مهمة هذه المؤسسة المسماة "فرع ما بين البنوك للنقد" تسويق و تركيب موزعات الدفع الإلكتروني على مستوى المحلات التجارية و المؤسسات الاقتصادية و ضمان الخدمات الرئيسية لهذه العملية حسبما أكده السيد بوضياف للصحافة على هامش إطلاق تكوين عن بعد في ميدان النقد لصالح موظفي البنوك و بريد الجزائر.

كما ستتكلف هذه المؤسسة, في مرحلة ثانية, بتصميم برامج الإعلام الآلي و قواعد البيانات للبنوك يضيف الوزير المنتدب.

و يأتي إنشاء هذه المؤسسة ما بين البنوك, التي تضاف إلى مجمع المصالح الاقتصادية للنقد و مؤسسة رقمنة التحويلات البنكية و النقدية, في إطار جهود القطاع النقدي لتوسيع استعمال وسائل الدفع الإلكتروني في الجزائر.

"سيكون النظام البنكي كاملا بثلاث مؤسسات ما بين البنوك و هي مجمع المصالح الاقتصادية للنقد المكلف بالتشريع و مؤسسة رقمنة التحويلات البنكية و النقدية المكلفة بالجوانب التكنولوجية و التقنية و هذه المؤسسة الجديدة التي ستهتم بالجانب التجاري" حسب السيد بوضياف.

و بخصوص إطلاق أرضية للتكوين الإلكتروني لفائدة موظفي البنوك و بريد الجزائر يذكر أنه تم إطلاقها من قبل مجمع المصالح الإقتصادية للنقد و معهد التكوين البنكي بالتعاون مع المكتب الفرنسي "أش تي أس إكسبير كونسيلتينغ باريس" المتخصص في تأمين برامج الإعلام الألي و أنظمة الدفع الإلكتروني.

يذكر أن هذا المكتب الفرنسي قد طور لصالح معهد التكوين البنكي ارضية تكوين عن بعد مكونة من حوالي 50 مادة متعلقة بالنقد.

للذكر تم إمضاء مذكرة تفاهم في مارس 2016 بين مجمع المصالح الإقتصادية للنقد و معهد التكوين البنكي لإقامة هذا التكوين و هذا بالشراكة مع المكتب الفرنسي.

و حسب المنظمين فإن مخطط تطوير الدفع الإلكتروني الذي وضعه مجمع المصالح الإقتصادية للنقد يشدد على أهمية التكوين البشري في نجاح العملية.

و اثبثت البنوك و بريد الجزائر إنخراطهم التام لنجاح العملية بتسجيل 6.000 من أعوانهم للتكوين على مدى ثلاث أيام.

جدير بالذكر أن مجمع المصالح الإقتصادية للنقد تم إنشاءه في يونيو 2014 من قبل البنوك التجارية الناشطة في الجزائر و بريد الجزائر و هو مكلف بالنشر و التكوين و مطابقة النظام النقدي.