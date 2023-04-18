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برنامج عدل 2: الشروع في دفع الشطر الثاني في 29 مايو

  أدرج يـوم : الخميس, 18 أيار 2017 16:08     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 135 مرات
برنامج عدل 2: الشروع في دفع الشطر الثاني في 29 مايو

الجزائر - تعتزم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره  "عدل" تسليم أوامر دفع الشطر الثاني من سعر سكنات البيع بالإيجار لفائدة  مكتتبي 2013 ابتداء من 29 مايو الجاري، حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان من  وزارة السكن والعمران والمدينة.

ويخص هذا الإجراء المكتتبين الذين اختاروا مواقعهم السكنية عبر الانترنت منذ  الشروع في عملية الاختيار نهاية ديسمبر 2016  والبالغ عددهم 129 الف على مستوى  التراب الوطني من بينهم 40 ألف في العاصمة، حسب نفس المصدر.

ويمكن للمكتتبين المعنيين الاطلاع على مواعيد سحب أوامر الدفع عبر الموقع  الالكتروني لوكالة "عدل" من خلال إدخال رقم التسجيل والرقم السري.

من جهة أخرى، ستشرع وكالة "عدل" في غضون الاسبوع الأخير من شهر مايو في تسليم  حصة جديدة من سكنات البيع بالإيجار تتضمن 5.857 وحدة  وذلك في ست (6) ولايات  وهي  مستغانم (444 وحدة ستوزع ابتداء من يوم 21 مايو)  خنشلة (657 وحدة ستوزع  ابتداء من 23 مايو)  عين تموشنت (224 وحدة ستوزع ابتداء من 25 مايو)  سيدي  بلعباس (732 وحدة ستوزع ابتداء من 27 مايو)   سكيكدة (500 وحدة ستوزع ابتداء  من 28 مايو) والجزائر العاصمة (3.300 وحدة ستوزع ابتداء من 30 مايو).

وتم الانطلاق في إنجاز هذه السكنات بالنسبة لمعظم المشاريع نهاية 2013  بينما  شرع في إنجاز بعضها مطلع 2016.

 

وستتواصل عملية توزيع سكنات عدل في شهر يونيو  من خلال تسليم مفاتيح 21.400  شقة لصالح مكتتبي 2001 و2002 "عدل 1" عبر التراب الوطني، يضيف البيان.

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برنامج عدل 2: الشروع في دفع الشطر الثاني في 29 مايو
  أدرج يـوم : الخميس, 18 أيار 2017 16:08     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 135 مرة   شارك

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