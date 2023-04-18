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سونلغاز تطلق حملة واسعة لتحصيل مستحقات بأكثر من 62 مليار دينار

  أدرج يـوم : الخميس, 18 أيار 2017 14:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 30 مرات
سونلغاز تطلق حملة واسعة لتحصيل مستحقات بأكثر من 62 مليار دينار

الجزائر- تشرع الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء و الغاز (سونلغاز) بداية من السبت 20 مايو في حملة  واسعة النطاق لتحصيل مستحقاتها لدى  الزبائن و التي تناهز 5ر62 مليار دينار حسبما علم لدى الشركة .

و قالت الشركة بأن " تشرع مديريات التوزيع بداية من يوم السبت 20 مايو  من  خلال 355 وكالة تجارية على المستوى الوطني في حملة واسعة  لتحصيل مستحقاتها    العملية التي اطلق عليها تسمية " تحصيل"  تهدف أساسا إلى ضمان الديمومة و  الاستمرار للشركة ".

وأضافت الشركة أن إمكانيات كبيرة بشرية و مادية تم تسخيرها لإنجاح هذه  العملية و التي ستمس كل الزبائن الذين لم يقوموا بتسديد أكثر من فاتورة  لاستهلاك الكهرباء و الغاز.

واستنادا لنفس المصدر  فان هذه المستحقات غير المسددة و التي ترتفع بشكل مطرد    تسببت في "مشاكل مالية"  لخزينة الشركة  مؤكدة  أن هذه الوضعية تؤثر سلبا  على نشاط الشركة وتعيق مختلف مشاريع تطوير الشبكة الكهربائية و الغازية و هي  مشاريع ضرورية لضمان استمرار النشاط و تقديم  خدمات نوعية  للزبائن.

وأوضحت الشركة ان الحصة الاكبر من هذه المستحقات هي على عاتق الزبائن الخواص  ب 46 بالمائة من حجم التحصيل المرتقب جمعه   بينما يصل لدى الادارات و  الشركات العمومية و المتعاملين الاقتصادين 40 بالمائة من اجمالي المستحقات غير  محصلة .

وقالت سونلغاز انها ستبقى حريصة على تطوير و تحسين علاقات مع الزبائن   في  مسعى يهدف إلى ضمان استمرارية الخدمات و رفاهية الزبائن   و انطلاقا من هذا  المبدأ فان الشركة تجد نفسها مضطرة إلى "اللجوء إلى قطع التموين بالكهرباء و  الغاز " عن الزبائن غير المسددين لفواتيرهم  " كحل أخير لتدارك هذا الوضع".

في هذا الصدد تدعو الشركة كل زبائنها التقرب من وكلاتها التجارية  حيث وضعت  لهم كل  التسهيلات لتسديد مؤخرات فواتير الكهرباء و الغاز في احسن الظروف و  الآجال و ذلك " لتفادي الإزعاج المنجر عن قطع التموين ".

كلـمات مفتـاحيــة :
سونلغاز تطلق حملة واسعة لتحصيل مستحقات بأكثر من 62 مليار دينار
  أدرج يـوم : الخميس, 18 أيار 2017 14:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 30 مرة   شارك

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