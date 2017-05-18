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بترول: الجزائر و روسيا تؤيدان تمديد الاتفاق حول خفض الإنتاج

  أدرج يـوم : الخميس, 18 أيار 2017 14:33     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 22 مرات
بترول: الجزائر و روسيا تؤيدان تمديد الاتفاق حول خفض الإنتاج
صورة وأج

 موسكو- صرح وزير الطاقة نور الدين بوطرفة اليوم الخميس  بموسكو عقب لقائه مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك أن الجزائر و روسيا تؤيدان  تمديد الاتفاق حول خفض إنتاج البترول لبلدان الأعضاء و غير الأعضاء في منظمة  الاوبيب لمدة 9 أشهر إضافية .

و في تصريح لوأج عقب المحادثات التي أجراها مع الوزير الروسي أكد السيد  بوطرفة يقول "  لقد أعربنا  أنا و السيد نوفاك  عن تاييدنا لتمديد الاتفاق حول  خفض انتاج البترول إلى غاية مارس 2018".

كما أوضح السيد بوطرفة الذي تأتي زيارته إلى موسكو أياما قليلة قبل  اجتماع بلدان الأوبيب المقررة يوم 25 مايو بفيينا " أكدنا في هذا السياق على  ضرورة إنشاء لجنة خبراء لمتابعة تطور السوق العالمية حتى نتمكن من اتخاذ  القرارات المناسبة في كافة الأوضاع.

و إضافة إلى وضعية سوق النفط العالمية  فقد تمحورت المحادثات أيضا حول  التعاون الثنائي الجزائري-الروسي في قطاع الطاقة.

من جهة أخرى كشف وزير الطاقة أن " لجنة تضم اطارات جزائرية سامية ستتنقل  إلى موسكو الاسبوع القادم لتحديد السبل و الوسائل الكفيلة بدفع التعاون  الجزائري-الروسي في مجال الطاقة".

و يذكر أن روسيا  البلد غير العضو في منظمة الأوبيب سبق و أن أيدت تمديد  اتفاق خفض الانتاج اذ أبدى الرئيس فلاديمير بوتين الاثنين الماضي " تفاؤله"  بخصوص امكانية تمديد الاتفاق.

و كانت روسيا و العربية السعودية أكبر منتجين للنفط" قد اتفقتا على ضرورة تمديد الاتفاق إلى غاية مارس 2017.

و يجب أن يسمح هذا الإجراء " بخفض مستوى احتياطات البترول إلى  مستواها  المسجل خلال السنوات الخمس الماضية و التأكيد على عزم المنتجين على ضمان  استقرار السوق "  حسب أكده السيد نوفاك و نظيره السعودي خالد الفالح في بيان  مشترك.

و حسب قولهما فان " موسكو و الرياض ستستشيران البلدان المنتجة للبترول  قبل 25 مايو من أجل التوصل إلى اجماع تام حول تمديد هذا الاتفاق  ل 9 أشهر اضافية".

كما أضاف الوزير الروسي أن بلدان الأوبيب والاعضاء و  غير الأعضاء  ستناقش امكانية تمديد الاتفاق بفيينا يومي 24 و 25 مايو القادم.

و من جهته  صرح وزير النفط الكويتي عصام المرزوق  الذي سيرأس اللجنة  المكلفة بمراقبة التخفيض أن البلدان المنتجة للبترول من المفروض  أن تجدد اتفاقا حول تمديد اتفاق خفض الإنتاج ب 6 أشهر أخرى.

كما أشار إلى " التوصل إلى اجماع تام تقريبا لتمديد الاتفاق ل 6 أشهر  أخرى على الأقل".

و في اطار مشاوراته  تحادث السيد بوطرفة يوم 11 مايو الماضي مع نظيره  العراقي جابر اللعيبي حول التحضيرات لندوة فيينا المقبلة.

و قد أعرب الوزيران عن تأييدهما لتمديد الاتفاق.

و من أجل رفع اسعار البترول توصلت بلدان الاوبيب الاعضاء و غير الاعضاء  في ديسمبر الماضي بفيينا إلى خفض انتاج البترول ب 8ر1 مليون برميل يوميا  خلال السداسي الأول 2017 اب بنسبة 2ر1 مليون برميل يوميا بالنسبة  للبلدان الأعضاء في الاوبيب و 600.000 برميل يوميا للبلدان غير الأعضاء ال11 ( اذربيجان  بروناي  البحرين  غينيا الاستوائية وكازاخستان و ماليزيا و المكسيك  و عمان وروسيا و السودان وجنوب السودان).

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بترول: الجزائر و روسيا تؤيدان تمديد الاتفاق حول خفض الإنتاج
  أدرج يـوم : الخميس, 18 أيار 2017 14:33     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 22 مرة   شارك

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