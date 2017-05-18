التأكيد على ضرورة استغلال منتوج البحث العلمي في تطوير الاقتصاد الوطني

الجزائر- أكد وزير التعليم والتكوين المهنيين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة، محمد مباركي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة على ضرورة استغلال منتوج البحث العلمي في تطوير الاقتصاد الوطني ومنح الثقة في القدرات العلمية الوطنية.

وأوضح السيد مباركي في تصريح للصحافة عقب إشرافه رفقة عدد من أعضاء الحكومة على افتتاح الصالون الوطني لمنتوجات البحث العلمي، أن الوضع الاقتصادي الراهن "يستوجب التنسيق بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية والصناعية لبحث سبل الاستفادة المتبادلة التي تعود بالنفع على الجميع".

وأضاف أنه "يتوجب على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أن يدرك دوره البالغ الأهمية في مرافقة القطاعات الإنتاجية للرد على انشغالات المتعاملين في مختلف المجالات لتقليص فاتورة الاستيراد".

وأبرز في هذا الصدد ضرورة "ربط علاقات دائمة بين المؤسسات البحثية والمحيط لاقتصادي والاجتماعي بهدف نقل البحوث والخبرات والابتكار التكنلوجي إلى قطاع الإنتاج في الاقتصاد الوطني".

وبالمناسبة، أكد السيد مباركي على "الدعم الذي ما فتئ يقدمه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للنهوض بقطاع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لتحقيق التنمية الشامة للبلاد وتمكينها من الالتحاق بركب البلدان المتقدمة".

وبعد أن ذكر بالنتائج "الهامة" التي توصل إليها الباحثون الجزائريون، أبرز الوزير رمزية توقيت تنظيم هذا الصالون الذي تتزامن فعاليته مع إحياء يوم الطالب المصادف ل19 مايو من كل سنة، مشيرا الى التضحيات التي قدمها الطلبة إبان الثورة التحريرية المجيدة في سبيل استرجاع السيادة الوطنية.

جير بالذكر أنه تم خلال هذه التظاهرة العلمية عدة منتوجات علمية منها إنتاج أول شريحة إلكترونية وأول قمر صناعي وأول طائرة بدون طيار، فضلا عن الاختراع الذي قدمه الباحث سعيد بوهلال في شكل تكنولوجيا جديدة في مجال الحفاظ على البيئة والحد من التلوث البلاستيكي.

للإشارة ، فإن فعاليات هذه التظاهرة العلمية المنظمة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، إلى إبراز آخر المنتوجات والابتكارات العلمية المنجزة من قبل الفاعلين في ميدان البحث العلمي، فضلا عن تبادل الخبرات والمعارف بين الباحثين والطلبة.