الرئيس المدير العام لسونطراك ونظيره لإيني يبحثان التعاون الثنائي

الجزائر - استقبل الرئيس المدير العام لسونطراك عبد المؤمن ولد قدور الرئيس المدير العام لشركة النفط الايطالية "ايني" كلاوديو ديسكالزي حسبما أفاد به يوم الخميس بيان لسونطراك.

وتمحورت محادثات الطرفين حول وضعية الشراكة بين سونطراك وايني والتي "تتميز بتعاون يعود الى زمن بعيد يربط المؤسستين في مجال الصناعة البترولية في الجزائر" حسب ذات المصدر.

وخلال هذا اللقاء أكد السد ولد قدور لضيفه استعداد سونطراك تعزيز الشراكة مع ايني لاسيما في مجالات الاستكشاف والبتروكيمياء والبحث والتطوير وكذا في تسويق الغاز الطبيعي والمميع.

وفي هذا الاطار لفت الى ان سونطراك "ترحب بكل اقتراح يعود بالمنفعة على الطرفين".

ومن جانبه عبر السيد ديسكالزي عن سروره بمحادثته مع نظيره لسونطراك حول مختلف الملفات التي تهم الشركتين مضيفا ان ايني لديها "طموحات كبيرة في تكثيف شراكتها مع سونطراك في مشاريع جديدة في الجزائر وفي الخارج".

وللتذكير وقعت سونطراك وايني في نوفمبر 2016 بروما على العديد من اتفاقيات التعاون في المجال الطاقوي.

وتمتد هذه الاتفاقيات من الاستكشاف الى الاستغلال اضافة الى مجالات اخرى على غرار تطوير الطاقات المتجددة والتكرير والبتروكيمياء والبحث والتطوير.