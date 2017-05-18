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التعاون في مجال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من شأنه أن يعزز العلاقات بين  الجزائر و إيطاليا 

  أدرج يـوم : الخميس, 18 أيار 2017 10:07     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرات

قسنطينة - صرح سفير إيطاليا بالجزائر باسكال فيرارار يوم  الأربعاء بقسنطينة أن التعاون في مجال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية  البيئة و الحرف المرتبطة بالفندقة من شأنه أن يعزز العلاقات بين الجزائر و  إيطاليا.

و أكد الدبلوماسي الإيطالي في لقاء مع متعاملين اقتصاديين محليين و مسؤولين  بغرفة التجارة و الصناعة الرمال بأن هذا المجال يشكل "مجالا هاما للتعاون" بين  البلدين.

و أضاف في هذا السياق بأن "المبادلات التجارية بين الجزائر و إيطاليا قد بلغت  خلال سنة 2016 ما يقارب 9 مليار دولار" معربا في نفس الوقت عن إرادة لتعزيز  العلاقات الثنائية أكثر من خلال "بعث التعاون في عديد المستويات".

ففي مجال السياحة اقترح السفير الإيطالي إبرام اتفاقيات للتعاون بين وكالات  الأسفار الجزائرية و الإيطالية لترقية الوجهة الجزائرية.

و قال السفير الإيطالي الذي سيتحادث مساء اليوم مع والي الولاية: "زيارتي  بقسنطينة ستشكل بداية لمرحلة جديدة في العلاقات بين إيطاليا و شرق الجزائر و  بخاصة مدينة الجسور".

قبل ذلك قام سفير إيطاليا بالجزائر بتدشين مركز لاستقبال طلبات التاشيرة  لإيطاليا يقع بحي سيدي مبروك.

 

و سيمكن هذا المركز الجديد الموجه لاستقبال و جمع الطلبات و المعطيات  المتعلقة بالتأشيرة لإيطاليا من "تسريع وتيرة منح التأشيرات" حسب ما أكده  الدبلوماسي الإيطالي.

التعاون في مجال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من شأنه أن يعزز العلاقات بين  الجزائر و إيطاليا 
  أدرج يـوم : الخميس, 18 أيار 2017 10:07     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرة   شارك

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