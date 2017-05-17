تعديل مرتقب في قانون المنافسة (مسؤول)

الجزائر - سيتم عن قريب تحضير مشروع قانون يعدل و يتمم الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة من قبل وزارة التجارة حسبما صرح به لوأج المدير العام للتشريع و تنظيم النشاطات بالوزارة عبد العزيز آيت عبد الرحمان.

"يحتوي القانون الحالي للمنافسة على العديد من الثغرات ما يتطلب حتمية تعديل هذا القانون الساري المفعول منذ 2003" حسب المسؤول متحدثا على هامش ملتقى تحسيسي حول المنافسة منظم من قبل وزارة التجارة بالتعاون مع ندوة الأمم المتحدة حول التجارة و التنمية.

و حسب شروحات السيد آيت عبد الرحمان فإن القانون الذي عرف تغييرات في 2008 و 2010 سيعدل مرة أخرى للحد من النشاطات المعيقة للمنافسة كالإحتكار و الموقع الريادي و المنافسة الغير نزيهة و الإتفاقات بين المؤسسات للتحكم في السوق.

" هناك العديد من الجوانب التي تتطلب التعديل أو الإدماج في هذا القانون" للسماح لمجلس المنافسة بلعب دوره بأكثر فعالية" يضيف المسؤول.

و في هذا الإطار قامت وزارة التجارة بدعوة خبراء من ندوة الأمم المتحدة حول التجارة و التنمية لإنجاز تقييم حول القانون الجزائري للمنافسة ما يسمح بمعرفة النقائص التي يجب تعديلها في القانون المرتقب حسبه.

وسيتم تكييف نتائج هذا التقييم مع السياق الجزائري و إدماجها في مشروع القانون بالتعاون مع مجلس المنافسة و الوزارات الأخرى المعنية.

== تكريس إستقلالية مجلس المنافسة ==

و لهذا و خلال عرض التقرير النهائي لهذا التقييم من قبل خبير ندوة الأمم المتحدة حول التجارة و التنمية فيليب بروسيك تم التشديد على ضرورة تكريس إستقلالية مجلس المنافسة بإدراجه تحت وصاية الوزارة الاولى و ليس وزارة التجارة.

كما إقترحت الهيئة الأممية ضرورة وضع المزيد من الصلاحيات و الإمكانيات لمجلس المنافسة لتمكينه من لعب دوره الرقابي للنشاطات المعيقة للمنافسة و الغرامات المالية.

كما يرى السيد بروسيك الذي كان على رأس هذا الجهاز الأممي بين 1985 و 2006 أن مجلس المنافسة يجب عليه أن يعطي رأيه قبل تقديم المساعدات من قبل الدولة للمؤسسات العمومية أو الخاصة.

كما إقترح الخبير إعادة النظر في المفاهيم المتعلقة بالمنافسة و النشاطات المعيقة لها لتحديدها عوض القانون الحالي المنحصر في النشاطات الغير النزيهة.

" القانون الجزائري حول المنافسة جيد لكنه يحتاج الى تكيف مع التطورات و التغييرات الحاصلة (الإقتصادية) التي يعرفها العالم في السنوات الأخيرة"، حسب الخبير.

ويتمثل تعديل الأمر 03-03 حول المنافسة احدى مطالب مجلس المنافسة الذي دعا في العديد من المرات منذ إعادة تفعيله في 2013 الى تغيير و تحيين هذا القانون لوضع حد للعراقيل التي يواجهها و تأمين رقابة جيدة للسوق.

حيث انه يتماشى مع الدستور الجديد الذي كرس حرية الاستثمار و التجارة و منع الإحتكار و المنافسة الغير النزيهة و عدم التمييز بين المؤسسات العمومية و الخاصة و حماية حقوق المستهلكين.