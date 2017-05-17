إستعداد أندونيسيا للتعاون مع الجزائر في تربية المائيات والسياحة

عين تموشنت - أبدت سفيرة جمهورية أندونيسيا في الجزائر السيدة سفيرا محروسة اليوم الأربعاء بولاية عين تموشنت إستعداد بلادها للتعاون مع الجزائر في شعبة تربية المائيات والمجال السياحي .

وفي تصريح ل/وأج/ لدى زيارتها لمدينة بني صاف الساحلية في ثاني يوم لها بالولاية أكدت الدبلوماسية الأندونيسية "إستعداد" بلادها للتعاون مع الجزائر في المجال السياحي وترقية القطاع بما يخدم مصلحة البلدين.

وأبرزت السيدة سفيرا محروسة لدى اطلاعها على الأجنحة البيداغوجية والورشات التكوينية التابعة لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لبني صاف بأنها إكتشفت "إرادة قوية" لدى أساتذة ومؤطري ذات المدرسة في تنمية القدرات التكوينية الخاصة بالصيد البحري وتربية المائيات و"أندونيسيا بإعتبارها ثاني بلد في العالم في مجال تربية المائيات على إستعداد لتقديم الدعم لترقية ذات الشعبة وتطويرها بالجزائر"، على حد تعبيرها.

وأشارت إلى أن "الجزائر تمتلك مؤهلات هامة في ذات المجال من شأنها إعطاء إضافة نوعية للإقتصاد الوطني الجزائري وأندونيسيا مستعدة للتعاون معها في ذلك".

كما قامت السفيرة أيضا بزيارة متحف المجاهد لبني صاف حيث قدمت لها شروحات عن كفاح الشعب الجزائري ضد الإستعمار والتضحيات التي قدمها لنيل إستقلاله. من جهته ذكر مدير غرفة التجارة والصناعة لعين تموشنت ميلود حاكمي بأن "زيارة سفيرة أندونيسيا للولاية تأتي لإعطاء دفع قوي لسبل الشراكة بين البلدين والعمل جاري حاليا لترقيتها في مجالات عدة من خلال التحضير لإتفاقيات شراكة مستقبلا تعود بالإيجاب على الحركية الإقتصادية و الإستثمارية لولاية عين تموشنت على وجه الخصوص".