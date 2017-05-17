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كرة القدم: رؤساء الأندية يطالبون بصلاحيات أكبر للرابطة المحترفة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 أيار 2017 16:56     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 22 مرات
كرة القدم: رؤساء الأندية يطالبون بصلاحيات أكبر للرابطة المحترفة

الجزائر- أصر عديد أعضاء الجمعية العامة للرابطة  المحترفة لكرة القدم  المجتمعين اليوم الأربعاء بسيدي موسى (العاصمة)  على  المطالبة بصلاحيات أكبر للهيئة الكروية المسيرة للمنافسة  منتقدين الضغوطات  الكبيرة التي تمارسها أطراف خارجية على رئيس الرابطة المحترفة محفوظ قرباج   الذي قدم استقالته مرة أخرى  قبل أن يتراجع عنها مجددا.

و تسير الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم  بترخيص من الاتحادية  الجزائرية "الفاف" منذ تأسيسها في 2011 بعد دخول الكرة الوطنية إلى عالم  الاحتراف  وهي تختص بتسيير شؤون البطولة الوطنية المحترفة الأولى و الثانية.

و دافع قرباج عن شخصه في  خطابه الافتتاحي لأشغال الجمعية العامة  الاستثنائية  التي استدعاها من أجل ترسيم استقالته  و ذلك إثر الانتقادات  اللاذعة و الاتهامات التي انهالت عليه من قبل بعض  رؤساء الأندية  خاصة مع  اقتراب نهاية الموسم الكروي الحالي.

و اعترف الرئيس السابق لشباب بلوزداد بتعرضه لضغوطات كبيرة من عديد الأطراف  الخارجية  و هو ما دفعه للإعلان عن استقالته من تولي شؤون الرابطة.

و قال في هذا الصدد الناطق الرسمي لجمعية الشلف  عبد الكريم مدوار "قرباج لا  يتحمل المسؤولية كاملة في كل ما يحدث في بطولتنا  أحيانا يقررون في مكانه  دون  أن يستطيع الرفض".

و أضاف مدوار  الذي قاد حملة دعم قرباج   قائلا "من الواجب علينا كرؤساء  أندية المطالبة بصلاحيات أكبر لفائدة الرابطة  حتى تتمكن من أداء دورها كما  ينبغي".

و قد تطرق أعضاء الجمعية العامة إلى ملف التحكيم الذي حسبهم عاث فسادا في  الكرة الجزائرية  حيث نفى رئيس الرابطة مسؤوليته في هذا الموضوع.

و دافع قرباج عن نفسه قائلا "بعض رؤساء الأندية يتهمونني ظلما  مع علمهم أنه  لا علاقة لي بتعيين الحكام" بالمقابل اعترف الرجل الأول في الرابطة عن تحمله  لجزء من المسؤولية فيما يخص الاختلالات التي شهدتها برمجة لقاءات البطولة  المحترفة الأولى لهذا الموسم  و التي عرفت تغييرات متكررة  أدت إلى تأجيل  تاريخ نهاية البطولة إلى ال 14 يونيو القادم.

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كرة القدم: رؤساء الأندية يطالبون بصلاحيات أكبر للرابطة المحترفة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 أيار 2017 16:56     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 22 مرة   شارك

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