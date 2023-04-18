الجزائر توقع على تصريح "ميدفيش4ايفر" حول ديمومة الصيد البحري في المتوسط

بروكسل- وقعت الجزائر اليوم الثلاثاء ببروكسل على التصريح الوزاري"ميدفيش4ايفر" الذي يهدف إلى إنقاذ الموارد الصيدية في المتوسط و حماية الثروة البيئية و الاقتصادية بالمنطقة حسبما علم اليوم الأربعاء من سفارة الجزائر ببلجيكا.

و أوضح مصدر دبلوماسي لوأج ان "سفير الجزائر ببروكسل عمار بلاني قد وقع اليوم الثلاثاء على التصريح الوزاري "ميدفيش4ايفر" حول ديمومة الصيد البحري في البحر المتوسط" و ذلك خلال حفل نظم بالمديرية العامة للشؤون البحرية و الصيد البحري للمفوضية الأوروبية.

و يحدد التصريح الوزاري "ميدفيش4ايفر" الذي وقعته 13 دولة تقع على السواحل الشمالية و الجنوبية للمتوسط خلال الندوة الوزارية التي جرت في نهاية شهر مارس بمالطا برامج العمل المفصلة للسنوات العشر المقبلة على أساس أهداف طموحة.

في هذا السياق اتخذ الموقعون على التصريح عدة التزامات من بينها إعداد مخططات تسيير تمتد على عدة سنوات لجميع المسمكات الهامة و انجاز بنك للمعطيات وتقييم علمي مناسب على قاعدة منتظمة لجميع المخزونات الهامة في المتوسط في أفاق 2020.

كما التزموا بالقضاء على الصيد البحري غير القانوني بحلول 2020 و الدعم المستديم للصيد البحري و زراعة المائيات على مستويات صغيرة.

في هذا الصدد ذكر سفير الجزائر ببروكسل بالأهمية "القصوى" لقطاع الصيد البحري و زراعة المائيات بالنسبة للبلد في إطار تنويع الاقتصاد الوطني و تعزيز الأمن الغذائي مشيرا إلى دوره "كعنصر فاعل في تحريك النشاطات في المناطق الساحلية".

و اشار السيد بلاني بذات المناسبة إلى بعض الأخطار التي تهدد الموارد الصيدية في المتوسط من بينها الصيد المكثف و الصيد غير القانوني و غزو العمران على السواحل و التلوث مؤكدا على ضرورة اتخاذ مقاربة مسؤولة لضمان ديمومة الموارد.

كما أكد على أهمية "السعي" لإدراج هذا المسعى في إطار التضامن والمفاضلة من اجل مراعاة الفوارق في التنمية بين ضفتي المتوسط.

و تابع السفير تأكيده على ضرورة ترقية دور المنظمات الإقليمية المعنية سيما اللجنة العامة للصيد البحري في المتوسط و ذلك لإرساء حكامة جماعية و تشاركية تهدف إلى ضمان ديمومة الصيد البحري في المتوسط.

كما دعا إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر في اطار مواصلة برنامج دعم قطاع الصيد البحري.

اما المدير العام للشؤون البحرية و الصيد البحري بالمفوضية الأوروبية جواو ماتشادو فقد أعرب عن ارتياحه لمشاركة الجزائر "النشطة و الايجابية" في إعداد تصريح مالطا الذي سيسمح -كما قال- "بالمواجهة الجماعية لتحدي الانخفاض المحسوس لمخزونات الأسماك في المتوسط".

و خلص في الأخير إلى التأكيد على ضرورة التكفل بالانشغالات التي عبرت عنها الجزائر في اطار علاقات الاتحاد الأوروبي مع شركائه من الجنوب و ان دائرته قد شرعت في العمل على اقتراحات في هذا الاتجاه.