بوطرفة يتحادث مع وزير الخارجية الاسباني وعدد من مسؤولي المؤسسات الطاقوية

الجزائر - تحادث وزير الطاقة نور الدين بوطرفة يوم الثلاثاء بمدريد مع وزير الخارجية والتعاون الاسباني الفونسو داستيس والعديد من مسؤولي كبريات المؤسسات الطاقوية حسبما جاء يوم الاربعاء في بيان للوزارة.

وأفاد البيان أن السيد بوطرفة ورئيس الديبلوماسية الاسبانية سجلا بهذه المناسبة "رغبة البلدين في تعزيز التعاون الجزائري-الاسباني والاستثمار في مجالات تعود بالمنفعة على الطرفين وخالقة للثروة ومناصب الشغل".

ومن جهة اخرى التقى وزير الطاقة بالمسؤولين الرئيسيين لكبرى المؤسسات الطاقوية الاسبانية على غرار "ريبسول" و"سيبسا" و"اينيغاس" و"تيكنكاس" و"روينداس" ومجموعة "فيلار مير و تيرا سولا".

وقال ذات المصدر ان "الاطراف تطرقوا الى المشاريع الحالية والى فرص الشراكة لاسيما في مجالات الاستكشاف والانتاج والتحويل والبتروكيمياويات والطاقات المتجددة".

وللتذكير كان السيد بوطرفة قد تحاور مع وزير الطاقة و السياحة و البرنامج الرقمي الإسباني السيد ألفارو نادال أين تطرق الطرفان الى فرص الاستثمار بقطاع الطاقة.

كما بحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين و مدى تقدم مشاريع الشراكة الحالية و فرص التعاون و الاستثمار متطرقين الى مشاريع الربط الكهربائي والغازي بين البلدين و الشراكة في ميدان تسويق الغاز و هذا لتعزيز علاقات

الأعمال بين البلدين.

كما قدم السيد بوطرفة خلال إقامته بإسبانيا عرض بالمعهد الملكي إلكانوا حول قطاع الطاقة الجزائري و فرصه للشراكة و الاستثمار.

وبهذه المناسبة قدم الوزير أمام جمع من مسيري أكبر الشركات الإسبانية و باحثين و موظفين ساميين فرص الشراكة و الاستثمار في ميدان الطاقة خصوصا الاستكشاف و الإنتاج و تحويل المحروقات و الطاقات المتجددة.

وعرض بالمناسبة مشروع إنجاز طاقة شمسية قدره 4.050 ميغاواط مرفق بمشروع صناعي يدعى "أطلس".