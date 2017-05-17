انتخاب الصيدلية المركزية للمستشفيات عضوا في رابطة المركزيات الإفريقية لشراء الأدوية الأساسية

الجزائر- تم انتخاب رسميا يوم الثلاثاء بالجزائر الصيدلية المركزية للمستشفيات كعضو في رابطة المركزيات الافريقية لشراء الأدوية الأساسية وهو إجراء يعد بأفاق جديدة للصناعة الصيدلانية الجزائرية.

وأوضح رئيس نقابات الصيادلة الافارقة الدكتور كوندي كبيتو الذي اعلن عن هذا القرار في اختتام الطبعة ال18 للمنتدى الدولي للصيدلة أن هذا الاخير تم اتخاذه قبل اجتماع البلدان الافريقية الاعضاء في هذا الهيكل الاقليمي كما تجري العادة.

ويعد هذا الاجراء بآفاق جديدة لتطوير الصناعة الصيدلانية في الجزائر حسبما أكده العديد من المتدخلين والفاعلين بقطاع الصيدلة في الوقت الذي تطمح فيه الجزائر الى جعل من السوق الافريقية احدى الاوعية الرئيسية لمنتوجها

الصيدلاني.

والى جانب هذا القرار الذي حياه مسؤولو قطاع الصحة صادق المشاركون في هذا المنتدى على سلسلة من التوصيات لا سيما المرافعة لدى الاتحاد الافريقي من أجل انضمام صيدليي القارة كجمعية مختصة الى لجنة الشؤون الاجتماعية للاتحاد. كما التزموا بالسهر على انشاء في كل الدول الية تغطية للصحة العالمية بمشاركة صيدليي القارة وترقية التعاون جنوب جنوب لتطوير الصناعة الصيدلانية في القارة وكذا تعزيز قدرات مديري الصيدلة والادوية في البلدان شبه الصحراوية من خلال تكوين الموارد البشرية.

وقد انعقدت الطبعة ال18 للمنتدى الدولي للصيدلة من 14 الى 16 ماي بحضور 3000 مشارك يمثلون قطاع الصيدلة في افريقيا وقارات اخرى.

وقد تميز اختتام هذا اللقاء بتسليم ميدالية الاستحقاق للصيدلة الافريقية لأسماء بارزة في هذا الفرع على غرار الدكتور هواري عابد ومحمد بن سليمان منصوري من الجزائر تكريما لمسارهم المهني.