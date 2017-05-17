القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

انتخاب الصيدلية المركزية للمستشفيات عضوا في رابطة المركزيات الإفريقية لشراء الأدوية الأساسية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 أيار 2017 10:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 24 مرات
انتخاب الصيدلية المركزية للمستشفيات عضوا في رابطة المركزيات الإفريقية لشراء الأدوية الأساسية

الجزائر- تم انتخاب رسميا يوم الثلاثاء بالجزائر الصيدلية  المركزية للمستشفيات كعضو في رابطة المركزيات الافريقية لشراء الأدوية  الأساسية وهو إجراء يعد بأفاق جديدة للصناعة الصيدلانية الجزائرية.

وأوضح رئيس نقابات الصيادلة الافارقة الدكتور كوندي كبيتو الذي اعلن  عن هذا القرار في اختتام الطبعة ال18 للمنتدى الدولي للصيدلة أن هذا الاخير تم  اتخاذه قبل اجتماع البلدان الافريقية الاعضاء في هذا الهيكل الاقليمي كما تجري  العادة.

ويعد هذا الاجراء بآفاق جديدة لتطوير الصناعة الصيدلانية في الجزائر  حسبما أكده العديد من المتدخلين والفاعلين بقطاع الصيدلة في الوقت الذي تطمح  فيه الجزائر الى جعل من السوق الافريقية احدى الاوعية الرئيسية لمنتوجها

الصيدلاني.

والى جانب هذا القرار الذي حياه مسؤولو قطاع الصحة  صادق المشاركون  في هذا المنتدى على سلسلة من التوصيات لا سيما المرافعة لدى الاتحاد الافريقي  من أجل انضمام صيدليي القارة كجمعية مختصة الى لجنة الشؤون الاجتماعية  للاتحاد.  كما التزموا بالسهر على انشاء في كل الدول  الية تغطية للصحة  العالمية بمشاركة صيدليي القارة وترقية التعاون جنوب جنوب لتطوير الصناعة  الصيدلانية في القارة وكذا تعزيز قدرات مديري الصيدلة والادوية في البلدان شبه  الصحراوية من خلال تكوين الموارد البشرية.

وقد انعقدت الطبعة ال18 للمنتدى الدولي للصيدلة من 14 الى 16 ماي  بحضور 3000 مشارك يمثلون قطاع الصيدلة في افريقيا وقارات اخرى.

وقد تميز اختتام هذا اللقاء بتسليم ميدالية الاستحقاق للصيدلة  الافريقية لأسماء بارزة في هذا الفرع على غرار الدكتور هواري عابد ومحمد بن  سليمان  منصوري من الجزائر تكريما لمسارهم المهني.

كلـمات مفتـاحيــة :
انتخاب الصيدلية المركزية للمستشفيات عضوا في رابطة المركزيات الإفريقية لشراء الأدوية الأساسية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 أيار 2017 10:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 24 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود