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بوطرفة و نظيره الإسباني يتحاوران بمدريد حول الشراكة الطاقوية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 أيار 2017 17:30     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 27 مرات
بوطرفة و نظيره الإسباني يتحاوران بمدريد حول الشراكة الطاقوية

الجزائر - تحاور وزير الطاقة نور الدين بوطرفة يوم  الثلاثاء بمدريد (إسبانيا) مع وزير الطاقة و السياحة و البرنامج الرقمي  الإسباني السيد ألفارو نادال أين تطرق الطرفان الى فرص الإستثمار بقطاع الطاقة  حسب بيان لوزارة الطاقة.

كما تباحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين و مدى تقدم مشاريع الشراكة  الحالية و فرص التعاون و الإستثمار في ميدان الطاقة خصوصا الإستكشاف و الإنتاج  و تحويل المحروقات و الطاقات المتجددة.

و تطرق الوزيران الى مشاريع ربط كهربائي و غازي بين البلدين و شركات في ميدان  تسويق الغاز و هذا لتعزيز علاقات الأعمال بين البلدين يضيف البيان.

كما قدم السيد بوطرفة خلال إقامته بإسبانيا عرض بالمعهد الملكي إلكانوا حول  قطاع الطاقة الجزائري و فرصه للشراكة و الإستثمار.

حيث تطرق الوزير أمام جمع من مسيري أكبر الشركات الإسبانية و باحثين و موظفين  ساميين فرص الشراكة و الإستثمار في ميدان الطاقة خصوصا الإستكشاف و الإنتاج و  تحويل المحروقات و الطاقات المتجددة.

كما عرض بالمناسبة مشروع إنجاز طاقة شمسية قدره 4.050 ميغاواط مرفق بمشروع  صناعي يدعى "أطلس".

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بوطرفة و نظيره الإسباني يتحاوران بمدريد حول الشراكة الطاقوية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 أيار 2017 17:30     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 27 مرة   شارك

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