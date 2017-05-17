بوطرفة و نظيره الإسباني يتحاوران بمدريد حول الشراكة الطاقوية

كما تباحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين و مدى تقدم مشاريع الشراكة الحالية و فرص التعاون و الإستثمار في ميدان الطاقة خصوصا الإستكشاف و الإنتاج و تحويل المحروقات و الطاقات المتجددة.
و تطرق الوزيران الى مشاريع ربط كهربائي و غازي بين البلدين و شركات في ميدان تسويق الغاز و هذا لتعزيز علاقات الأعمال بين البلدين يضيف البيان.
كما قدم السيد بوطرفة خلال إقامته بإسبانيا عرض بالمعهد الملكي إلكانوا حول قطاع الطاقة الجزائري و فرصه للشراكة و الإستثمار.
حيث تطرق الوزير أمام جمع من مسيري أكبر الشركات الإسبانية و باحثين و موظفين ساميين فرص الشراكة و الإستثمار في ميدان الطاقة خصوصا الإستكشاف و الإنتاج و تحويل المحروقات و الطاقات المتجددة.
كما عرض بالمناسبة مشروع إنجاز طاقة شمسية قدره 4.050 ميغاواط مرفق بمشروع صناعي يدعى "أطلس".