بوطرفة و نظيره الإسباني يتحاوران بمدريد حول الشراكة الطاقوية

الجزائر - تحاور وزير الطاقة نور الدين بوطرفة يوم الثلاثاء بمدريد (إسبانيا) مع وزير الطاقة و السياحة و البرنامج الرقمي الإسباني السيد ألفارو نادال أين تطرق الطرفان الى فرص الإستثمار بقطاع الطاقة حسب بيان لوزارة الطاقة.

كما تباحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين و مدى تقدم مشاريع الشراكة الحالية و فرص التعاون و الإستثمار في ميدان الطاقة خصوصا الإستكشاف و الإنتاج و تحويل المحروقات و الطاقات المتجددة.

و تطرق الوزيران الى مشاريع ربط كهربائي و غازي بين البلدين و شركات في ميدان تسويق الغاز و هذا لتعزيز علاقات الأعمال بين البلدين يضيف البيان.

كما قدم السيد بوطرفة خلال إقامته بإسبانيا عرض بالمعهد الملكي إلكانوا حول قطاع الطاقة الجزائري و فرصه للشراكة و الإستثمار.

حيث تطرق الوزير أمام جمع من مسيري أكبر الشركات الإسبانية و باحثين و موظفين ساميين فرص الشراكة و الإستثمار في ميدان الطاقة خصوصا الإستكشاف و الإنتاج و تحويل المحروقات و الطاقات المتجددة.

كما عرض بالمناسبة مشروع إنجاز طاقة شمسية قدره 4.050 ميغاواط مرفق بمشروع صناعي يدعى "أطلس".