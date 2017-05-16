ضرورة تعميق التشاور وتنسيق المواقف العربية في قضايا العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي

الجزائر-شدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على أهمية "تعميق التشاور وتنسيق المواقف ما بين الدول العربية في كل ما يخص قضايا العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لاسيما على مستوى منظمة العمل العربية".

وجدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلال لقائه بالمدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري بمقر دائرته الوزارية "حرص الجزائر على تعزيز التعاون العربي المشترك في اطار المنظمة واستعدادها لدعم البرامج والنشاطات التي تبادر بها المنظمة"، مشددا في نفس الوقت على أهمية "تعميق التشاور وتنسيق المواقف ما بين الدول العربية في كل ما يخص قضايا العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لاسيما على مستوى المنظمة".

وبالمناسبة أشاد السيد الغازي ب "الجهود المعتبرة التي يبذلها المدير العام للمنظمة في اطار تحقيق العمل العربي المشترك من أجل تكريس أهداف المنظمة في مجال ترقية التشغيل وتوسيع الحماية الاجتماعية وتعزيز الحوار الاجتماعي" .

من جهته ثمن المدير العام للمنظمة "التجربة الجزائرية الرائدة في مجال تشريعات العمل وحماية العمال وتفتيش العمل وتطوير الحلول لمحاربة البطالة" .

كما أعرب السيد فايز المطري في ذات السباق عن "ارادته لبذل المزيد من المجهودات قصد رفع التحديات التي تواجه البلدان العربية في مجال التشغيل والحماية الاجتماعية".

وفي ختام هذا اللقاء اتفق الطرفان على "مواصلة العمل المشترك بينهما لتحقيق أهداف المنظمة في مجال تحقيق التنمية المستدامة" معربان في نفس الوقت عن "ارتياحهما لانعقاد الندوة العربية حول موضوع "تفتيش العمل اداة للتطبيق الجيد للقانون وتطويره التي ينظمها المعهد العربي للثقافة العالمية وبحوث العمل بالجزائر بالتعاون مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلال الفترة ما بين 16 و18 مايو".