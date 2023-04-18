إطلاق عملية "موانئ زرقاء 2017" السبت المقبل بميناءي العاصمة و الجميلة

الجزائر- ستنطلق عملية "موانئ زرقاء 2017" و التي تهدف إلى تطوير صيد بحري مسؤول وتربية مائيات مستدامة يوم السبت المقبل على مستوى موانئ و ملاجئ الصيد البحري لولاية الجزائر حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لمديرية الصيد البحري لولاية الجزائر.

وأوضح البيان "بهدف تطوير صيد بحري مسؤول و تربية مائيات مستدامة و تثمين و ادماج الموانئ ونشاطات الصيد البحري تنظم وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري الطبعة الخامسة لعملية موانئ زرقاء" مضيفا أن مديرية الصيد البحري لولاية الجزائر تساهم في هذا التظاهرة من خلال اطلاق هذه العملية على مستوى ميناءي الجزائر العاصمة و الجميلة.

وأكد ذات المصدر ان "هذه الطبعة ستتميز بإطلاق مديرية الصيد البحري لولاية الجزائر حملة تحسيسية و اعلامية يقوم خلالها أول المستفيدين من رخص السياحة الصيدية بعمليات نقل المسافرين على متن سفن مجهزة للصيد في اطار النشاط

التكميلي الترفيهي و من أجل اطلاعهم على مهنة الصياد و كذا الوسط البحري". كما ستعرف هذه الطبعة "البيع الترقوي لمنتجات الصيد البحري و تربية المائيات" و هذا بهدف "وضع تحت تصرف المواطن منتوج طازج و بسعر ترقوي" حسب ذات المصدر مع الاشارة إلى أنه "سيتم بيع منتجات الصيد البحري و تربية المائيات مباشرة من المنتج (صيادين و مربيي المائيات) إلى المستهلك على مستوى ميناءي الجزائر العاصمة و الجميلة".

وأشار البيان إلى أن" هذه العملية ستعرف كذلك اطلاق حملة صيد للتونة الحمراء التي تم رفع حصتها إلى 1.046 طن من قبل اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالمحيط الأطلسي" مضيفا أن "هذه الطبعة ستشهد كذلك اطلاق حملة صيد السردين".