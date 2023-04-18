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حجم السوق الصيدلاني بالجزائر يقدر ب  3ر3 مليار أورو حتى نهاية 2016

  أدرج يـوم : الإثنين, 15 أيار 2017 18:10     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 50 مرات
حجم السوق الصيدلاني بالجزائر يقدر ب  3ر3 مليار أورو حتى نهاية 2016

الجزائر - أوضح مدير قسم الصيدلة بوزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات السيد حمو حافظ  اليوم الاثنين بالجزائر أن حجم السوق  الصيدلاني بالجزائر يربو عن 3ر3 مليار أورو حتى نهاية سنة 2016 .

وقال ذات المسؤول خلال مداخلته خلال أشغال الدورة ال 18 للمنتدى الدولي  للصيدلة أن 314 متعامل خاص و 150 موزع  بالجملة و 9.600 صيدلية يمونون سوق  الدواء بالجزائر.

وأضاف ذات المسؤول أن إنتاج الدواء محليا تضاعف 5 مرات خلال السنوات الخمس الماضية، بينما تقلص حجم واردات المتعاملين الخواص (منتجات كاملة الصنع أو المواد الخام غير معبئة )  ب 5ر14 بالمائة خلال نفس الفترة .

وفي سنة 2017 - يضيف ذات المسؤول-  ناهزت الميزانية التي خصصت للقطاع  الصيدلاني 100 مليار دج مقابل 54 مليار دينار في 2012 .

وخلال السنوات الثلاث الماضية سجلت الجزائر 140 مشروع استثماري جديد في قطاع  الصناعات الصيدلانية  بمعدل 3 الى 4 وحدات جديدة تدخل مرحلة الانتاج سنويا .

وثمن السيد حافظ مجهودات السلطات العمومية الرامية الى التحكم في نفقات القطاع الصيدلاني و ذلك من خلال ترقية و تطوير الصناعة المحلية للدواء .  

يذكر أن فاتورة واردات المنتجات الصيدلانية ارتفعت بشكل طفيف ( + 4ر2  بالمائة) خلال 2016 لتصل الى 2 مليار دولار بينما لوحظ انخفاض من حيث حجم  الكميات المستوردة الى 2ر614. 23  طن أي تراجع ب (- 3ر12 بالمائة ).

من جانبه، أوضح مدير صناديق الضمان الاجتماعي بوزارة العمل و التشغيل و الضمان  الاجتماعي جواد بوركايب أن خدمات الضمان الاجتماعي تغطي حاليا  55 بالمائة من  مجموع سكان البلاد.

 

وحسب ذات المسؤول أنه و لحد الآن تم استصدار 69ر12 مليون بطاقة شفاء لفائدة  2ر36 مليون شخص   مؤكدا أن فاتورة الدواء تمثل لوحدها 68 بالمائة من حجم نفقات  الضمان الاجتماعي.

كلـمات مفتـاحيــة :
حجم السوق الصيدلاني بالجزائر يقدر ب  3ر3 مليار أورو حتى نهاية 2016
  أدرج يـوم : الإثنين, 15 أيار 2017 18:10     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 50 مرة   شارك

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