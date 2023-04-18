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افتتاح الدورة 18 للمنتدى الدولي للصيدلة بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الإثنين, 15 أيار 2017 08:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 33 مرات
افتتاح الدورة 18 للمنتدى الدولي للصيدلة بالجزائر العاصمة
صورة وأج

الجزائر  - انطلقت يوم الأحد أشغال الدورة  18 للمنتدى  الدولي للصيدلة  بالجزائر العاصمة بحضور مالا يقل عن 3.000 مشاركا يمثلون 32  دولة من داخل افريقيا وخارجها.

وأشار الدكتور بن حمادي  رئيس المجلس الوطني لنقابة الصيادلة بالجزائر  خلال  القائه كلمة افتتاحية  إلى ان "حماية الصحة الانسانية وكذا استحداث عامل  لتنمية اقتصاد قارتنا أصبحا الآن تحديين علينا ان نرفعهما".

وأضاف بن حمادي أنه "تم التطرق إلى موضوعين محوريين خلال هذا الحدث يتعلقان  بحوكمة قطاع الصيدلة الأفريقي والعالمي إضافة إلى التعاون الدولي وتطوير  الصناعة الصيدلانية الافريقية".

من جهة أخرى صرح رئيس نقابة الصيادلة الجزائريين أن "انشاء وكالة أفريقية  للدواء يعد سبيلا واعدا يؤدي إلى تطوير قطاع الصيدلة و ادماج سياساتنا الصحية  في القارة".

وبهذه المناسبة  أكد بن حمادي أن هذا المنتدى "يشكل مكانا للتبادل واللقاءات  خارج الاجتماعات المؤسساتية".

من جهته أشاد الأمين الدائم للمنتدى الدولي للصيدلة  د. كريستوف أمبوان   بمبادرة الجزائر في انشاء علاقات مع أفريقيا في مجال الصناعة الصيدلانية   معتبرا أن تنظيم الدورة ال 18 للمنتدى "يعكس مدى ارادة الجزائر في تطوير  تعاونها مع أفريقيا في مجال الصيدلة".

كما أشار السيد أمبوان إلى أن هذا الحدث سيشكل فرصة من أجل التطرق إلى  التعاون الصيدلي بين الجزائر وأفريقيا  إضافة  إلى الحديث عن مستجدات الانتاج  الصيدلي .

 

ويذكر ان هذا المنتدى يجتمع فيه نقابات الصيادلة والمختصين إضافة إلى  الفاعلين الناشطين في مجال الطب خاصة الصيدلة. وسيشهد هذا الحدث الذي سيدوم  ثلاثة أيام مشاركة 60 مخبرا صيدلانيا من داخل البلاد وخارجها  حيث سيتم التطرق  إلى مواضيع تتعلق بحوكمة تطوير الانتاج الصيدلاني بالجزائر وافريقيا.

كلـمات مفتـاحيــة :
افتتاح الدورة 18 للمنتدى الدولي للصيدلة بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الإثنين, 15 أيار 2017 08:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 33 مرة   شارك

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