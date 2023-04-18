وزارة التجارة تنظم حملة وطنية للتحسيس والوقاية من التسممات الغذائية من 14  إلى 20 مايو

الجزائر - تنظم وزارة التجارة بالتنسيق مع جمعيات حماية المستهلك حملة وطنية موجهة لكافة المتعاملين الاقتصاديين والمستهلكين للتحسيس والوقاية من التسممات الغذائية من 14 إلى 20 مايو الجاري، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان من الوزارة.

وتتمحور هذه الحملة التي تنظم تحت شعار "التسممات الغذائية تحدي ومسؤولية الجميع بمناسبة الحفلات والولائم توخوا الحذر عند تحضير وجباتكم" حول إلزامية الفصل بين اللحوم المستوردة واللحوم المحلية على الرفوف بشكل واضح احترام شروط الحفظ لاسيما التبريد محاربة عرض وبيع المواد الغذائية على الطريق العمومي واحترام الممارسات الجيدة الخاصة بالنظافة.

وإنطلقت هذه الأيام التحسيسية على المستوى الجهوي اليوم الاحد من طرف الولاة والمدراء الجهويين للتجارة بينما يشرع في الحملة على المستوى المحلي يوم الاثنين انطلاقا من مقرات المديريات الولائية للتجارة، حسب نفس المصدر.

ولضمان إنجاح هذه التظاهرة سيرافق وزارة التجارة مختلف الشركاء وبالأخص: المصالح الخارجية لمختلف الدوائر الوزارية المعنية (الصحة الفلاحة التربية الوطنية الشؤون الدينية التضامن...) المؤسسات والهيئات (الدرك الوطني مصالح الأمن الحماية المدنية...) ممثلو السلطات المحلية الكشافة الإسلامية الجزائرية الجمعيات المهنية جمعيات حماية المستهلك وأجهزة الصحافة المرئية والمسموعة والمكتوبة، يضيف البيان.