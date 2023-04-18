أبواب مفتوحة حول الإدارة الجبائية من 21 إلى 25 ماي 

الجزائر - سيتم تنظيم أبواب مفتوحة حول الإدارة الجبائية خلال الفترة الممتدة ما بين 21 إلى 25 ماي الجاري و ذلك في اطار توجيهات السلطات العمومية المتعلقة بتنفيذ النموذج الجديد للنمو الاقتصادي كما تندرج أيضا ضمن أهداف برنامج عصرنة وزارة المالية حسبما علم لدى المديرية العامة للضرائب .

وحسب بيان المديرية العامة للضرائب تهدف هذه التظاهرة الى تقريب الادارة الجبائية من المواطنين و كافة المتعاملين الاقتصاديين حيث ستركز على محورين هامين الأول ابراز التدابير المتخذة لتبسيط و تخفيف الضريبة الجزافية الوحيدة بينما يتضمن المحور الثاني شرح نظام إعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات التي تعاني من صعوبات مالية.

وقد سخرت الادارة الجبائية كافة الوسائل البشرية و المادية بغية التعريف بشكل أفضل بهذه التسهيلات والاستجابة للانشغالات المعبر عنها سواء من طرف المواطنين أو المتعاملين الاقتصاديين في مجال المسائل المرتبطة بالجباية .

واستنادا لنفس المصدر فان هذه الابواب المفتوحة ستعرف تنظيم نشاطات مختلفة تجرى على مستوى مديرية كبريات المؤسسات والمديريات الولائية للضرائب و كذا مراكز الضرائب والمراكز الجوارية للضرائب والمفتشيات والقباضات حيث سيتم تنظيم نشاطات مختلفة.

وبهدف انجاح هذه التظاهرة تدعو المديرية العامة للضرائب المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين وغيرهم من أصحاب المشاريع للتقرب من مصالحها خلال هذه الأبواب المفتوحة حيث سيخصص لهم استقبال خاص من أجل الاستفسار بشكل أفضل عن هذه التسهيلات الجبائية و الاجابة عن مختلف انشغالاتهم.

من جانب أخر، أوضح نفس المصدر أنه سيتم تغطية الحملة الإعلامية لهذه الأبواب المفتوحة من خلال الموقع الالكتروني للمديرية العامة للضرائب " www.mfdgi.gov.dz " وصفحات شبكات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للضرائب "فايسبوك" "غوغل+" و"تويتر".