الرئيس العراقي يريد تعزيز التعاون مع الجزائر

الجزائر - عبر الرئيس العراقي فؤاد معصوم خلال لقاء جمعه مع وزير الطاقة نور الدين بوطرفة بالعاصمة العراقية بغداد عن رغبته في اعطاء "نفس جديد" للتعاون بين الجزائر و العراق خاصة في مجالي الطاقة و الامن حسب ما علم لدى وزارة الطاقة.

و كان السيد بوطرفة قد استقبل الخميس الماضي من طرف الرئيس العراقي بمناسبة زيارته لبغداد في اطار المشاورات مع نظيره العراقي جبار علي اللعيبي تحضيرا للندوة الوزارية القادمة لاوبك المنتظر عقدها في 25 ماي بفيينا.

و عبر السيد معصوم خلال استقباله السيد بوطرفة عن "رغبة بلاده في العمل من اجل اعطاء نفس جديد للتعاون و التنسيق بين العراق و الجزائر في جميع المجالات و لاسيما في مجالي الطاقة و الامن" حسب نفس المصدر.

في هذا السياق ذكر السيد معصوم ب"المصالح المشتركة و التحديات الكبرى التي ينبغي على البلدين مواجهتها و خاصة ضرورة النجاح في تحويل اقتصاديهما بجعلهما غير تابعين للعائدات النفطية و كذا محاربة الارهاب على الصعيدين الجهوي و الدولي".

كما دعا الجزائر لتدعيم العراق بتجربتها في هذه المجالات كما نادى بتطوير و تجسيد المشاريع المشتركة ذات القيمة المضافة العالية.

و بخصوص السوق النفطية جدد الرئيس العراقي "التزام بلده باحترام حصص الانتاج و دعم جهود دول اوبك و غيرها في اطار تعزيز استقرار الاسواق النفطية على المدى المتوسط و الطويل" حسب ما اضاف نفس المصدر.

و ذكر ب"العلاقات الاستثنائية و الاخوية و علاقات الصداقة التي تربط البلدين" كما حيا "دعم الجزائر الدائم للعراق لاسيما خلال الاوقات الصعبة التي يعيشها بلده" ناقلا رسالة "صداقة و اخوة" للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

من جهته شكر السيد بوطرفة السلطات العراقية على المجهودات المبذولة من اجل انجاح اتفاق الجزائر التاريخي في 28 سبتمبر 2017 .

و قال السيد بوطرفة بان "السلطات الجزائرية تثمن الجهود التي بذلها العراق بغية التوصل الى الاجماع الذي مهد لاتفاق خفض انتاج دول اوبك و دول خارجها في 10 ديسمبر 2016 بفيينا بالرغم من الصعوبات التي يعيشها العراق و انهماكه في مكافحة الارهاب".

و حيا في هذا الاطار "مصداقية" الدولة العراقية و "التزامها بتعزيز صارم لوضعية اوبك باحترام التزاماتها و لعب دور هام في استقرار الاسواق النفطية".

و ذكر بان "المشاورات و التعاون بين البلدين في اطار اوبك كانت دائما مثمرة و مرضية على جميع الاصعدة" و ان "الجزائر و العراق يتشاركان في نفس الرؤية الرامية لاعادة الثقة للاسواق بشكل يضمن استقرارها و يسمح بالاستثمار و باعادة بعث الاقتصاد العالمي".

كما تطرق الوزير الى العلاقات الثنائية مؤكدا استعداد الجزائر لتعزيزها اكثر من خلال مضاعفة مجالات تبادل الخبرات و فرص الاعمال في البلدين خاصة في مجال انتاج و تسويق الغاز.

و كان السيد بوطرفة و نظيره العراقي جابر اللعيبي قد ابديا خلال لقاء جمعهما ببغداد الاربعاء الماضي تأييدهما لتمديد اتفاق اوبك معبرين ايضا عن دعمهما للتعاون بين الدول الأعضاء في أوبك و الدول المنتجة خارجها خلال سنة 2018.

وجاء لقاء السيد بوطرفة-الذي استقبل ايضا خلال زيارته من طرف رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري- مع السيد اللعيبي تمهيدا للاجتماع المقبل ل " أوبك " حيث ينتظر ان تقرر الدول الاعضاء في المنظمة إما تمديد العمل بالاتفاق ل 6 أشهر اضافية أو تجميد مدة خفض انتاج النفط.

كما ذكر الوزيران خلال نفس اللقاء بالتزام الجزائر و العراق بتخفيضات انتاج النفط تطبيقا لاتفاق " اوبك- خارج أوبك" الموقع عليه نوفمبر 2016 بفيينا .

للتذكير قامت الجزائر في اطار هذا الاتفاق بتخفيض انتاجها النفطي ب 50.000 برميل يوميا بينما قلص العراق انتاجه ب 210.000 برميل يوميا و ذلك منذ يناير 2017.