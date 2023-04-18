القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

  جامع الجزائر الأعظم : نسبة إنجاز الأشغال الكبرى بلغت 90 بالمائة

  أدرج يـوم : السبت, 13 أيار 2017 18:22     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 81 مرات
  جامع الجزائر الأعظم : نسبة إنجاز الأشغال الكبرى بلغت 90 بالمائة
صورة وأج

 

 الجزائر - أكد وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد  تبون يوم السبت أن نسبة انجاز الاشغال الكبرى في جامع الجزائر الأعظم بلغت  90 بالمائة بينما تتقدم  اشغال تلبيس قاعة الصلاة  بالجبس و الرخام و  السيراميك و البلاط بشكل حسن   داعيا الى  رفع وتيرة العمل في هذا المشروع  الضخم  ليستمر ليلا و نهارا.

وقال السيد تبون خلال زيارة تفقدية للمشروع "الاشغال الكبرى للجامع على وشك  الانتهاء   حيث بلغت نسبة الانجاز 90 بالمائة   المطلوب حاليا الرفع من وتيرة  الأشغال الداخلية في قاعة الصلاة و باحة الجامع و المنارة   سيما أشغال الجبس  و تلبيس الارضية و الجدران بمادة الرخام و البلاط"   مضيفا قوله " اشغال  الزخرفة و التزيين هي مرحلة  تتطلب الدقة و الاتقان".

في هذا الصدد حث السيد تبون مسؤولي المشروع الأخذ بعين الاعتبار آجال تسليم  قاعة الصلاة و باحة الجامع و المنارة المرتقب الانتهاء منها كليا ديسمبر 2017    داعيا الى رفع وتيرة العمل عن طريق نظام المناوبة ليلا و نهارا  مؤكدا أن  الجامع سيسلم كاملا في نهاية سنة 2018.

وقد تفقد الوزير نماذج و عينات من تصاميم  زخرفة الجدران و الأرضية و الأسقف  في قاعة الصلاة و كذا باحة الجامع   استعرضتها الشركة المكلفة بالإنجاز.

في هذا الصدد حث الوزير على التقرب من وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف  لانتقاء الانسب منها  داعيا الحرفيين الجزائريين للمساهمة في أشغال الزخرفة و  التزيين.

وبخصوص الكتل والأجزاء الملحقة في الجامع مثل المكتبة و المركز الثقافي و  دار القرآن  أوضح الوزير أن أشغالها الكبرى استكملت و لم يتبق سوى اشغال  التهيئة الداخلية سيما عمليات التلبيس و الطلاء.

من جهة أخرى  جدد السيد تبون تأكيده بضرورة الالتزام باستخدام مواد البناء  المصنعة  محليا موضحا أنه لن يسمح باللجوء الى الاستيراد سوى بالنسبة   المنتجات التي لا تنتج في البلاد .

في هذا السياق قال الوزير "من المحتمل أن نلجأ الى استيراد بعض الكميات من  مادة الرخام ( كتل خام) بالنظر الى النقص المسجل في السوق المحلية من هذه  المادة " مضيفا قوله " سعر الرخام عند استيراده في شكل كتل خام لا يمثل سوى 30  بالمائة من كلفة استيراده كامل الصنع ".

أما بخصوص الخرسانة بألياف الزجاج و هي مادة أساسية في أشغال الزخرفة و  التزيين الداخلي المستوردة من طرف شركة الانجاز  دعا الوزير مسؤولي المشروع  التقرب من شركات تصنيع محلية قامت مؤخرا بعرض تشكيلة متنوعة من هذه المادة  خلال صالون البناء و الأشغال العمومية " باتيماتيك" الذي نظم مؤخرا  بالعاصمة  .

للتذكير  تم منتصف شهر مارس المنصرم صب آخر كمية من الخرسانة لإتمام الأشغال  الكبرى لمئذنة ثالث أكبر  مسجد في العالم بعد الحرمين الشريفين.

وتشرف على انجاز الجامع الشركة الصينية العمومية " سي آس سي أة سي" .

ويضم المشروع -علاوة على قاعة للصلاة تسع 120 ألف مصل والمئذنة المشرفة على  خليج العاصمة- ساحة خارجية ومكتبة ومركز ثقافي ودار القرآن فضلا عن حدائق  وحظيرة للسيارات ومباني الإدارة والحماية المدنية والأمن وفضاءات للتجارة  والإطعام.

وسيضم الجامع كذلك متحفا للفنون والتاريخ الإسلامي مع مركز دراسات في  تاريخ الجزائر.

 

وفي جنوب هذا المعلم, سينجز مركز ثقافي يشمل مكتبة ضخمة وقاعات عرض سينمائي  وقاعة مؤتمرات يمكنها استقبال 1.500 مشارك.

كلـمات مفتـاحيــة :
  جامع الجزائر الأعظم : نسبة إنجاز الأشغال الكبرى بلغت 90 بالمائة
  أدرج يـوم : السبت, 13 أيار 2017 18:22     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 81 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

"التحضير جار لعملية إعادة التنظيم الإداري لاستحداث ولايات منتدبة في الهضاب العليا"  

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: ظاهرة تقدم أغلبية الفلاحين في السن مقلقة (الرئيس بوتفليقة) 

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع