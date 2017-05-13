المتعاملون الاقتصاديون الجزائريون و البلجيكيون يعقدون يوم الخميس أول منتدى أعمال في بروكسل

بروكسل - سيعقد أول منتدى اعمال جزائري بلجيكي يوم الخميس المقبل ببروكسل بمشاركة حوالي ثلاثين مؤسسة تنشط في مختلف القطاعات من أجل تعزيز العلاقات بين المتعاملين الاقتصاديين من البلدين حسبما علم لدى المنظمين.

و تأتي هذه التظاهرة التي ينظمها نادي المقاولين البلجيكيين و الجزائريين "عين الخير" في إطار مهمة النادي المتمثلة في إعلام أعضائه و المؤسسات البلجيكية حول فرص الشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين.

و أكد رئيس النادي حميد آيت عبد الرحيم أنه " في خضم الانفتاح على العالم الذي تشهده العديد من القطاعات الجزائرية تتمنى الكثير من الشركات البلجيكية أن تعمل و تتبادل و تقيم شراكات مع هذه السوق الواعدة" مضيفا أن هدف نادي "عين الخير" من هذه المبادرة هو "تعزيز العلاقات و السماح للفاعلين الجدد بالاستفادة من خبرة الشركاء المتواجدين بالجزائر منذ مدة طويلة ".

و ترمي الطبعة الأولى لمنتدى الاعمال كذلك حسب المنظمين إلى توطيد العلاقات و خلق مجالات أعمال جديدة و إقامة علاقات مباشرة بين المتعاملين الاقتصاديين للبلدين و توفير فضاء للقاءات و التبادلات بين المقاولات العمومية و الخاصة البلجيكية و الجزائرية.

و صرح المنظمون ان الجزائر سوق ذات امكانيات لا تحصى علما أنها ثاني شريك اقتصادي لبلجيكا في القارة الافريقية مشيرين إلى ان بلجيكا تتوسط اوروبا جغرافيا و هذا ما يجعل منها الشريك الأنسب لكل من يريد الولوج إلى السوق الأوروبية.

و ستعقد عدة ورشات بالمناسبة حول المواضيع التالية : "قطاع البنوك و الاستثمارات في الجزائر" و "كيفية انجاح شراكة مربحة للطرفين في الجزائر" و "دعم و مرافقة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المقاولات الشابة من أجل تأسيسها و تطويرها في الجزائر".

يسعى نادي "عين الخير" المؤسس في سنة 2015 إلى مساعدة و مرافقة المؤسسات الجزائرية التي تنشط خارج قطاع المحروقات و المتعاملين العموميين و الخواص من أجل ولوج أفضل للأسواق البلجيكية و الأوروبية.

و يطمح هذا النادي إلى ترقية كل النشاطات التي من شأنها المساهمة في تطوير علاقات أعمال و استثمارات بين البلدين إضافة إلى تحفيز ترقية المصالح العامة لأعضائه في المجال الاقتصادي و الاجتماعي و الفني و التقني و العلمي و الجبائي و القانوني.