المتعاملون الاقتصاديون الجزائريون و البلجيكيون يعقدون يوم الخميس أول منتدى أعمال في بروكسل

و تأتي هذه التظاهرة التي ينظمها نادي المقاولين البلجيكيين و الجزائريين "عين الخير" في إطار مهمة النادي المتمثلة في إعلام أعضائه و المؤسسات البلجيكية حول فرص الشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين.
و أكد رئيس النادي حميد آيت عبد الرحيم أنه " في خضم الانفتاح على العالم الذي تشهده العديد من القطاعات الجزائرية تتمنى الكثير من الشركات البلجيكية أن تعمل و تتبادل و تقيم شراكات مع هذه السوق الواعدة" مضيفا أن هدف نادي "عين الخير" من هذه المبادرة هو "تعزيز العلاقات و السماح للفاعلين الجدد بالاستفادة من خبرة الشركاء المتواجدين بالجزائر منذ مدة طويلة ".
و ترمي الطبعة الأولى لمنتدى الاعمال كذلك حسب المنظمين إلى توطيد العلاقات و خلق مجالات أعمال جديدة و إقامة علاقات مباشرة بين المتعاملين الاقتصاديين للبلدين و توفير فضاء للقاءات و التبادلات بين المقاولات العمومية و الخاصة البلجيكية و الجزائرية.
و صرح المنظمون ان الجزائر سوق ذات امكانيات لا تحصى علما أنها ثاني شريك اقتصادي لبلجيكا في القارة الافريقية مشيرين إلى ان بلجيكا تتوسط اوروبا جغرافيا و هذا ما يجعل منها الشريك الأنسب لكل من يريد الولوج إلى السوق الأوروبية.
و ستعقد عدة ورشات بالمناسبة حول المواضيع التالية : "قطاع البنوك و الاستثمارات في الجزائر" و "كيفية انجاح شراكة مربحة للطرفين في الجزائر" و "دعم و مرافقة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المقاولات الشابة من أجل تأسيسها و تطويرها في الجزائر".
يسعى نادي "عين الخير" المؤسس في سنة 2015 إلى مساعدة و مرافقة المؤسسات الجزائرية التي تنشط خارج قطاع المحروقات و المتعاملين العموميين و الخواص من أجل ولوج أفضل للأسواق البلجيكية و الأوروبية.
و يطمح هذا النادي إلى ترقية كل النشاطات التي من شأنها المساهمة في تطوير علاقات أعمال و استثمارات بين البلدين إضافة إلى تحفيز ترقية المصالح العامة لأعضائه في المجال الاقتصادي و الاجتماعي و الفني و التقني و العلمي و الجبائي و القانوني.