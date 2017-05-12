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الشركة البترولية الدنماركية "مارسك أويل" تريد تقوية شراكتها مع سوناطراك

  أدرج يـوم : الجمعة, 12 أيار 2017 13:11     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 28 مرات
الشركة البترولية الدنماركية &quot;مارسك أويل&quot; تريد تقوية شراكتها مع سوناطراك
صورة وأج

الجزائر- استقبل الرئيس المدير العام لسوناطراك السيد عبد  المومن ولد قدور بالجزائر نظيرته من الشركة البترولية الدنماركية "مارسك  أويل"  السيدة غريتشن واثينس التي أعربت عن أملها في تعزيز الشراكة مع  سوناطراك مبرزة أهمية الجزائر في استراتيجية تطوير "مارسك أويل"  حسبما علم من  بيان لسوناطراك.

وتطرق الطرفان خلال هذا اللقاء إلى مشاريع الشراكة الجارية بالجزائر وآفاق  الاستثمار في مجال استكشاف وانتاج البترول بالجزائر.

واستحضر السيد ولد قدور والسيدة واثينس طبيعة العلاقات بين سوناطراك و"مارسك  أويل" بهدف تعزيز تعاون رابح للطرفين.

وأكدت السيدة واثينس خلال هذه المناسبة على أن "الجزائر بلد مهم في  استراتيجية تطور مارسك أويل على الصعيد الدولي".

وأعربت الرئيسة المديرة العامة ل "مارسك أويل" عن "إرادة شركتها الاستثمار  أكثر في الجزائر وتعزيز شراكتها مع سوناطراك"  يضيف البيان.

من جانبه قال السيد ولد قدور أنه منفتح على كل العروض الهادفة للعمل على  توطيد العلاقات بين الشركتين كما أشار إلى أنه بالنسبة لسوناطراك "فالشراكة  ستساهم بشكل إيجابي على تطوير الصناعة الوطنية من المحروقات عن طريق الاعتماد  على الخبرة الأجنبية في تحسين وتطوير المسارات الصناعية والكفاءة  التكنولوجية".

يذكر أن شركة "مارسك أويل" تنشط منذ عدة سنوات بالجزائر في مجال استكشاف  النفط و الغاز وذلك عبر عدة حقول تقع في حوض بركين.

وتم التوقيع في اكتوبر 2016 على مذكرة تفاهم تخص التعاون الثنائي بين مجمع  سوناطراك و"مارسك" تهدف إلى وضع شراكة قوية  ترتكز على ترسيخ الاطار الملائم  للبحث و تجسيد فرص جديدة للتعاون بين الشركتين  في مشاريع جديدة في مجال  الاستكشاف النفطي والغازي.

وتسعى سوناطراك دائما لإيجاد أحسن سبل ووسائل لتطوير وتنويع الشراكة عملا  بمبدأ "رابح-رابح" مع الحرص على ضمان ارباح الاستثمار وتحسين الأسعار بالإضافة  إلى تطبيق تكنولوجيات حديثة وأنواع جديدة للأعمال.

وكان وزير الطاقة نور الدين بوطرفة قد استقبل يوم الثلاثاء الماضي السيدة  واثينس.

كلـمات مفتـاحيــة :
الشركة البترولية الدنماركية "مارسك أويل" تريد تقوية شراكتها مع سوناطراك
  أدرج يـوم : الجمعة, 12 أيار 2017 13:11     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 28 مرة   شارك

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