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الجوية الجزائرية تعلن عن تذبذب في الرحلات على مستو ى ولايات الجنوب بسبب الأحوال الجوية

  أدرج يـوم : الخميس, 11 أيار 2017 15:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 51 مرات
الجوية الجزائرية تعلن عن تذبذب في الرحلات على مستو ى ولايات الجنوب بسبب الأحوال الجوية

 الجزائر- يعرف برنامج رحلات  الجوية الجزائرية  تذبذبا يوم  الخميس على مستوى شبكة رحلاتها في ولايات الجنوب بسبب الرياح القوية التي اعلن  عنها الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة ,ستمس العديد من ولايات  الجنوب, حسبما ما علم لدى الشركة.

و اوضح نفس المصدر انه تم  الغاء رحلة الوادي -الجزائر العاصمة و رحلة  تمنراست -برج باجي مختار, بينما تبقى رحلات حاسي مسعود و توقرت في انتظار تحسن  الاحوال الجوية.

 

وكان  الديوان الوطني للأرصاد الجوية قد حذر امس الاربعاء  في نشرية خاصة من  هبوب رياح قوية مصحوبة بتطاير الرمال خلال يوم الخميس وذلك على مستوى ولايات  بشار, شمال ادرار, البيض, غرداية, الاغواط, ورقلة و الوادي التي ستعرف هبوب  رياح جنوبية-غربية قوية  تصل سرعتها الى  60 الى 70 كلم/سا و قد تشتد لتصل الى  80 كلم /سا وذلك خلال مدة صلاحية نشرة الارصاد الجوي التي تمتد من ال9 صباحا  الى ال 21مساءا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كلـمات مفتـاحيــة :
الجوية الجزائرية تعلن عن تذبذب في الرحلات على مستو ى ولايات الجنوب بسبب الأحوال الجوية
  أدرج يـوم : الخميس, 11 أيار 2017 15:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 51 مرة   شارك

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