امتلاء سدود الجزائر بنسبة 70 بالمائة

ميلة - تقدر نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني حاليا ب70 بالمائة, حسب ما صرح به يوم الخميس بميلة المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى براقي أرزقي.

وأضاف ذات المسؤول ل/وأج على هامش حفل تكريم بادرت إليه ذات الوكالة لعدد من متقاعديها على مستوى شرق البلاد بأن 75 سدا يشكل الحظيرة الوطنية للسدود يسجل حجزا إجماليا للمياه ب5 مليار متر مكعب من أصل قدرة تخزين نظرية ب6,8 مليار متر مكعب.

وتعد وضعية امتلاء السدود الجزائرية حاليا والتي تعادل نفس الوضعية خلال السنة الماضية 2016 "جد مريحة" للتكفل بالأعباء المنوطة بمثل هذه المنشآت للتموين بالمياه صالحة للشرب ومياه السقي, حسب ما أوضحه ذات المصدر.

وتتوقع مصالح الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى قبل نهاية 2017 استلام 5 سدود جديدة بكل من سد ولجة ملاق (تبسة) ستوجه مياهه إلى مركب تحويل الفوسفات بوادي الكباريت بولاية سوق أهراس وسد سوبلة (المسيلة) الذي تقدمت وتيرة أشغال إنجازه حاليا ب 90 بالمائة وسد بني سليمان (المدية) مخصص كلية للسقي الفلاحي بالإضافة إلى سد التحت (معسكر) وسد سقلابة (الأغواط) أي ما يمثل أزيد من 500 مليون متر مكعب من المياه.

وأفاد المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى بأنه سيتم استلام 4 سدود أخرى جاري إنجازها حاليا وذلك في غضون سنتي 2018 و2019.

وتم اليوم بمقر فرع الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى بمنطقة السيباري ببني هارون تكريم 132 متقاعدا وذلك خلال حفل بهيج كما تم تخصيص 5 رحلات عمرة عن طريق القرعة لفائدة عمال متقاعدين.

و تم أيضا بنفس الموقع تكريم أحسن 100 عامل من مجموع 6 آلاف مستخدم بهذه المؤسسة و ذلك في تقليد يحفز -كما قال المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى- على بذل المزيد من الجهد والعطاء والتواصل لصالح هذه المؤسسة التي تسير الحظيرة الوطنية للسدود.