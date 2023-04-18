القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ارتفاع سعر خامات أوبك إلى 31ر47 دولار للبرميل

  أدرج يـوم : الخميس, 11 أيار 2017 12:49     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 33 مرات
ارتفاع سعر خامات أوبك إلى 31ر47 دولار للبرميل

الجزائر- أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أن سعر  سلة خاماتها ال 13 وصل أمس الأربعاء إلى31ر47 دولار للبرميل مقارنة  بسعراليوم الذي قبله الذيوصل 83ر46 دولار .

وتضم سلة خامات (أوبك) التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الانتاج الخام البحري  القطري  والخام العربي الخفيف السعودي  وخام التصدير الكويتي  وخام مربان  الإماراتي  وخام صحارى الجزائري  والإيراني الثقيل  والبصرة الخفيف العراقي   وخام السدر الليبي  وخام بوني النيجيري  والخام الفنزويلي ميراي  وجيراسول  الأنغولي  وربيع الخفيف الغابوني  وأورينت الإكوادوري.

و سجلت أسعار النفط ارتفاعا بنحو 1في المائة اليوم الخميس  ليعزز برنت موقعه  فوق 50 دولارا للبرميل و ذلك  بفعل تراجع في مخزونات الوقود الأمريكية وخفض  أكبر من المتوقع في الإمدادات السعودية إلى آسيا. كما يأتي هذا الارتفاع   الطفيف للأسعار  بعد التصريحات المتفائلة لإعادة تجديد إتفاق دول الاوبك و  خارجها  خفض الإنتاج.

فسجلت العقود الجلة لخام القياس العالمي برنت 50.68 دولارا للبرميل مرتفعة  ب46 سنتا  بما يعادل 0.9 في المائة عن الإغلاق السابق.

 وسجلت العقود الجلة  لخام غرب تكساس الوسيط 47.82 دولارا بارتفاع 49 سنتا أو واحد في المائة عن  التسوية السابقة.

وقال كبير محللي السوق لدى (أكسي تريدر) لسمسرة العقود الجلة  غريغ  مكينا "شهدنا الأسبوع الماضي أكبر انخفاض في المخزونات للعام حيث هبطت بأكثر  من خمسة ملايين برميل. ويبدو أن خفض إنتاج أوبك بدأ يؤثر أخيرا".

يذكر ان الدول المصدرة للنفط (أوبك) و منتجين مستقلين عن المنظمة  قد   توصلوا في ديسمبر 2016 بفيننا إلى اتفاق موحد  تمثل في  خفض إنتاجهم ب 8ر1  مليون برميل يوميا ابتداءا من يناير 2017 بحصة 2ر1 مليون برميل يوميا من طرف  اعضاء المنظمة و 600.000 برميل يوميا من قبل 11 بلدا خارج المنظمة (أذرابيجان،  بروناي، البحرين، غينيا الإستوائية، كازاخستان، ماليزيا، المكسيك، عمان،  روسيا، جنوب السودان و السودان)

و من اجل التوصل إلى رفع لا سعار النفط سيلتقي اعضاء المنظمة  في العاصمة  النمساوية يوم 25 مايو لحسم  مسالة تمديد لمدة 6 اشهر او تجميد مدة خفض  الإنتاج و هو الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ منذ الفاتح من يناير 2017.

يشار إلى ان  اسعار النفط تراجعت منذ منتصف 2014 مما اثر على الوضعية  الاقتصادية و المالية للعديد من الدول المصدرة للنفط.

وفي هذا السياق  يتواجد  وزير الطاقة نور الدين بوطرفة منذ امس الاربعاء  بالعاصمة العراقية بغداد اين التقى نظيره العراقي جابر اللعيبي وذلك  تحضيرا  للقاء المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المزعم عقده في 25 مايو  المقبل بفيننا.

وبهذه المناسبة أكدت الجزائر و العراق تأييدهما لقرار تمديد العمل باتفاق  تخفيض انتاج النفط من طرف الدول الاعضاء في المنظمة و المنتجين خارجها و ذلك  خلال الاجتماع الوزاري للمنظمة المرتقب يوم 25 مايو بالعاصمة النمساوية فيينا  .كما اكد الطرفان على دعمهما لتقوية التعاون بين أعضاء الأوبك و خارجها خلال  2018.

وذكر المسؤولان بالتزام الجزائر و العراق بخفض إنتاجهما و تطبيق قرار الدول  الأعضاء  في الاوبك و خارجها، حيث خفضت الجزائر إنتاجها ب 50.000 برميل يوميا  تطبيقا لاتفاق تخفيض الإنتاج الموقع في نوفمبر 2016.

و من جهتها قلصت العراق إنتاجها ب 210.000 برميل  يوميا منذ يناير2017.

و كانت دول أخرى عضوة في الأوبك كالسعودية و الفنزويلا  قد أكدت تأييدها   لتمديد قرار خفض الإنتاج  و أخرى خارجها  على غرار روسيا.

و  قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الاثنين الماضي  أنه ينتظر أن يتم  تمديد قرار خفض إنتاج الأوبك للسداسي الثاني من 2017 و ربما حتى بعده.

من جانبه ، صرح وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك أن بلاده مع إعادة تجديد  اتفاق خفض الإنتاج مشيرا إلى ان تمديد قرار الخفض الساري المفعول سيكون "أكثر  فعالية" في إعادة التوازن لأسواق النفط مقابل ارتفاع الطلب المنتظر.

وادت هذه التصريحات المتفائلة إلى  ارتفاع طفيف في الأسعار لكن هذه الأخيرة   تبقى تحت ضغط ارتفاع إنتاج البترول الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية.

كلـمات مفتـاحيــة :
ارتفاع سعر خامات أوبك إلى 31ر47 دولار للبرميل
  أدرج يـوم : الخميس, 11 أيار 2017 12:49     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 33 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

"التحضير جار لعملية إعادة التنظيم الإداري لاستحداث ولايات منتدبة في الهضاب العليا"  

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: ظاهرة تقدم أغلبية الفلاحين في السن مقلقة (الرئيس بوتفليقة) 