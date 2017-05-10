منتدى رؤساء المؤسسات يدعو إلى شراكة عميقة بين الجزائر وايرلندا

دوبلن - دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد يوم الاربعاء بايرلاندا إلى إقامة شراكة "أعمق" بين الجزائر و دوبلن مع الالتزام والعمل الفعلي من الطرفين.

واشار السيد حداد خلال لقاء أعمال مع منتدى المؤسسات الايرلندية إلى أن حصيلة المبادلات التجارية والاستثمارات بين البلدين "لم تتطور بالوتيرة المرجوة" على الرغم من الديناميكية التي تم الدفع بها في العلاقات الجزائرية والايرلندية.

وصرح السيد حداد أمام مجموعة من رجال الأعمال الايرلنديين قائلا "أرجو أن تتضاعف مثل هذه اللقاءات من أجل تغيير هذا التوجه وأن نتمكن من اكتشاف فرص شراكة متينة ودائمة بين المؤسسات الجزائرية والايرلندية".

وقد التزم بمرافقة ومساعدة المستثمرين الايرلنديين من أجل تعريفهم بالسوق الجزائرية وضمان شراكات مربحة للطرفين إذ يجب ان يبدأ ذلك بتحديد زمن الشراكة المناسب في مجالات "معينة".

و في هذا السياق اشار الى الفلاحة لا سيما تربية المواشي لإنتاج الحليب و اللحوم و الصناعة الغذائية و الاسمدة المتجددة و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال.

و اكد السيد حداد قائلا "اننا نستهدف هذه القطاعات لأننا نعلم ان ايرلندا نجحت في تطويرها, و في ان تصبح وجهة مفضلة للاستثمارات الاجنبية المباشرة في هذه القطاعات على وجه الخصوص".

و اوضح ان هذه القطاعات تمكن من ضمان الامن الغذائي و التحول الطاقوي للجزائر و هي تشكل المحاور الثلاثة الاساسية لاستراتيجية تنويع اقتصادها.

كما اقترح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات توسيع الشراكات الى قطاعات اخرى تسجل فيها المؤسسات الايرلندية نجاحا كبيرا مثل السياحة و الخدمات.

و اعتبر ان لقاء دبلين من المقرر ان يمكن البلدان من الافصاح عن تطلعاتهما على التوالي.

و قدم السيد حداد من جهة اخرى عرضا حول الاصلاحات الاقتصادية التي بادرت بها الجزائر و التسهيلات التي منحت للمؤسسات الاجنبية الراغبة في الاستثمار في البلد.

و استرسل يقول "اليوم قواعد اللعب في السوق الجزائرية واضحة و شفافة. و كل المبادرات يمكنها ان تجد فضاء ملائما لتحقيقها. و كل الملاحظين يشهدون ان مناخ الاعمال يعرف تحسنا معتبرا و ان تقدم الاقتصاد الجزائري يسير في الاتجاه الصائب".

و من جهة اخرى تم تعيين السيد موسى بوقرة بصفة عضو شرفي لمنتدى رؤساء المؤسسات بجمهورية ايرلندا.

و يأتي هذا التنصيب في اطار وضع شبكة الاعضاء الشرفيين لمنتدى رؤساء المؤسسات على المستوى الدولي.