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لحوم طازجة: إلزام الجزارين بوضع لوحات تظهر سعر ومنشأ المنتوج  المستورد

  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 أيار 2017 10:37     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 41 مرات
لحوم طازجة: إلزام الجزارين بوضع لوحات تظهر سعر ومنشأ المنتوج  المستورد

الجزائر - أعلنت وزارة التجارة يوم الأربعاء في بيان  لها أنه يجب على الجزارين وضع لوحات عرض تظهر سعر اللحوم الطازجة المستوردة ومنشأها الأصلي مع الفصل بين المنتوج المستورد والمنتج محليا  وذلك قصد حماية  المستهلك ومنحه حرية الاختيار

وأوضح البيان، أنه "بعد منح رخص استيراد اللحوم الطازجة ومن اجل حماية  المستهلكين وتزويدهم بالمعلومات الواضحة والمدققة -مما يسمح لهم بالاختيار  الحر لأنواع السلع المعروضة- تلزم وزارة التجارة كل  محلات الجزارين وضع لوحات  عرض تظهر سعر الوحدة والمنشأ الأصلي لكل نوع من اللحوم والفصل بين اللحوم  الطازجة المحلية واللحوم الطازجة المستوردة".

يذكر أن اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمنح رخص الاستيراد منحت مؤخرا 19 رخصة لاستيراد 20.000 طن من اللحوم الحمراء الطازجة في مرحلة أولى علما أنه  سيتم استيراد 50 بالمائة من هذه الكمية من اسبانيا والباقي من فرنسا وايطاليا  والبرازيل ونيوزلندا.

 

وحسب وزارة التجارة فانه منذ بداية السنة الجارية تم استيراد 17.000 طن من  اللحوم الحمراء عن طريق رخص الاستيراد منحت في سنة 2016. 

كلـمات مفتـاحيــة :
لحوم طازجة: إلزام الجزارين بوضع لوحات تظهر سعر ومنشأ المنتوج  المستورد
  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 أيار 2017 10:37     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 41 مرة   شارك

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