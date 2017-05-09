جمارك : دخول التصريح عبر الإنترنت عن العملة و الأشياء الثمينة حيز الخدمة

قسنطينة - دخل حيز الخدمة مؤخرا التصريح عبر الإنترنت عن العملة و الأشياء الثمينة في إطار المخطط الاستراتيجي للجمارك 2016 -2019 و ذلك تحسبا لموسم الاصطياف, حسب ما علم يوم الثلاثاء من مسؤولي المديرية الجهوية للجمارك الجزائرية بقسنطينة.

و أكد في هذا الشأن عمار حملاوي المدير المكلف بالمعلوماتية و الاتصال بالمديرية الجهوية للجمارك على هامش لقاء إعلامي حول القوانين و التسهيلات الممنوحة لقطاع الصناعات الغذائية بأن هذا النظام الذي سيمكن من تسهيل

الإجراءات الجمركية و ربح الوقت بالنسبة للمسافرين أصبح عمليا.

و أضاف نفس المسؤول خلال هذا اللقاء الذي احتضنه مقر المديرية الجهوية للجمارك بقسنطينة بأن الأشخاص الراغبين في دخول التراب الوطني في إطار العطلة الصيفية على الخصوص بإمكانهم من الآن و عبر الإنترنيت التصريح بالعملة و الأشياء الأخرى الثمينة التي يعتزمون إدخالها معهم و بالتالي التقليص من الإجراءات الجمركية.

و من شأن التصريح عبر الإنترنت عن العملة و الأشياء الثمينة الأخرى أن يمكن أكثر من "ضمان الراحة و السلاسة" بالنسبة للمسافرين و يمكن كذلك من مكافحة تبييض الأموال الناجمة عن بطرق غير شرعية حسب ما أكده نفس المسؤول معتبرا هذا الإجراء الجديد "أنه "دليل ملموس" عن تحديث هذه المؤسسة التابعة للدولة.

و كشف السيد حملاوي كذلك أن لقاءات للتحسيس حول تقنيات تفتيش المسافرين قد تم تنظيمها من طرف المديرية الجهوية للجمارك بقسنطينة تحسبا لموسم الاصطياف لضمان استقبال لائق بالنسبة لزوار الجزائر مؤكدا أن المديرية العامة للجمارك تولي لمخطط التحديث أهمية قصوى.

و أوضح بالمناسبة المدير الجهوي للجمارك بقسنطينة الطاهر خضراوي بأن دورات تكوينية تنظم دوريا لفائدة الجمركيين و ذلك في إطار المساعي الرامية إلى عصرنة هذا السلك النظامي.

و أشار في هذا السياق إلى أنه فضلا عن دورات التكوين التي تنظم بالتعاون مع مصالح الجمارك لكل من تونس و الصين و إيطاليا و ماليزيا و فرنسا على الخصوص فقد تم التوقيع مؤخرا على اتفاقية شراكة مع جامعة قسنطينة 3 تهدف إلى تعزيز علاقات التبادل التجارب و الخبرات و المعارف بين هذين المؤسستين.

و تمكن هذه الاتفاقية من التنسيق في عديد المجالات ذات الصلة على الخصوص بالإستراتيجية الجمركية و من تكوين في الماستر المهني في الجمارك و كذا في اللغات الأجنبية و تقنيات الإعلام الآلي حسب ما ذكره السيد خضراوي.

و قد تخلل هذا اللقاء نقاش حول التسهيلات الجبائية و التنظيمية الممنوحة للمستثمرين في إطار المخطط الاستراتيجي للجمارك و كذا دعوة المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين للتقرب من المصالح المعنية للإطلاع على المزايا الموجهة

لهم. و قد شارك في هذا اللقاء متعاملون اقتصاديون ينشطون في المجال الفلاحي و مسؤولين في الجمارك لولايات قسنطينة و عنابة و بسكرة و باتنة و سكيكدة.