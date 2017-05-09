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بوطرفة يتحادث مع رئيسة مجمع "مارسك أويل" الدنماركي حول الشراكة في قطاع المحروقات

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 أيار 2017 18:49     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 31 مرات
بوطرفة يتحادث مع رئيسة مجمع &quot;مارسك أويل&quot; الدنماركي حول الشراكة في قطاع المحروقات

الجزائر  -استقبل وزير الطاقة السيد نور الدين بوطرفة يوم الثلاثاء الرئيسة المديرة العامة للشركة النفطية الدنماركية "مارسك  اويل" السيدة غريتشن آش واتكينس حسبما جاء في بيان لوزارة الطاقة.

وقد تطرق الطرفان الى مشاريع الشراكة الثنائية الجارية في الجزائر فضلا عن  آفاق الاستثمارات في مجال الاستغلال و انتاج النفط في الجزائر .في هذا الصدد اعربت السيدة واتكينس عن ارادة شركتها للاستثمار في الجزائر و  تقوية تعاونها مع مجمع سوناطراك.

يذكر أن شركة "مارسك أويل" تنشط بالجزائر في مجال استكشاف النفط و الغاز وذلك  عبر عدة حقول تقع في حوض بركين ( شرق حاسي مسعود) . للتذكير فقد تم التوقيع اكتوبر 2016 على مذكرة تفاهم تخص التعاون الثنائي بين 

مجمع سوناطراك و شركة "مارسك أويل"  هذه الاتفاقية أكدت حرص و رغبة الشركتين  لتقوية شراكتهما الجارية و ترسيخ الاطار الملائم لاستغلال فرص  جديدة في  مشاريع أخرى بقطاع الاستكشاف النفطي.

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بوطرفة يتحادث مع رئيسة مجمع "مارسك أويل" الدنماركي حول الشراكة في قطاع المحروقات
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 أيار 2017 18:49     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 31 مرة   شارك

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