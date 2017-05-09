بوطرفة يتحادث مع رئيسة مجمع "مارسك أويل" الدنماركي حول الشراكة في قطاع المحروقات

وقد تطرق الطرفان الى مشاريع الشراكة الثنائية الجارية في الجزائر فضلا عن آفاق الاستثمارات في مجال الاستغلال و انتاج النفط في الجزائر .في هذا الصدد اعربت السيدة واتكينس عن ارادة شركتها للاستثمار في الجزائر و تقوية تعاونها مع مجمع سوناطراك.
يذكر أن شركة "مارسك أويل" تنشط بالجزائر في مجال استكشاف النفط و الغاز وذلك عبر عدة حقول تقع في حوض بركين ( شرق حاسي مسعود) . للتذكير فقد تم التوقيع اكتوبر 2016 على مذكرة تفاهم تخص التعاون الثنائي بين
مجمع سوناطراك و شركة "مارسك أويل" هذه الاتفاقية أكدت حرص و رغبة الشركتين لتقوية شراكتهما الجارية و ترسيخ الاطار الملائم لاستغلال فرص جديدة في مشاريع أخرى بقطاع الاستكشاف النفطي.