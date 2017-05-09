القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

سلال في معرض الجزائر الدولي: "يجب كسب معركة التصدير"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 أيار 2017 09:48     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 24 مرات
سلال في معرض الجزائر الدولي: &quot;يجب كسب معركة التصدير&quot;
صورة وأج

 الجزائر - دعا الوزير الاول عبد المالك سلال المؤسسات  الوطنية و الاجنبية المشاركة في الطبعة ال50 من معرض الجزائر الدولي الى تعزيز  و تنويع شراكتهم مع مضاعفة الجهود من اجل "كسب معركة التصدير".

 وأكد الوزير الاول امام المتعاملين سيما منهم الناشطين في قطاع الصناعات  الميكانيكية بمناسبة تدشين الطبعة الجديدة من معرض الجزائر الدولي على ضرورة  بلوغ نسبة ادماج محلي ب40 % خلال السنوات الاربع الاولى من العمل و الاتجاه  نحو التصدير.

وأوضح لمختلف المتعاملين الناشطين في فرع الصناعات الميكانيكية انه "يجب   تجاوز مرحلة التركيب حيث ينبغي علينا انشاء الكثير من مؤسسات المناولة بهدف  بلوغ نسبة ادماج محلي تقدر ب40 % ثم الانتقال الى التصدير اذ من الضروري كسب  معركة التصدير".

أما في قطاع الفلاحة فقد دعا السيد سلال مجمع لشب فلاحة الى "الاسراع" في  تجسيد المشروع الفلاحي الكبير بالشراكة مع الأمريكيين بالبيض من اجل اعطاء  المثال عن الشراكة ذات المنفعة المتبادلة مع الأجانب.

ودعا في هذا الخصوص الى انتاج مكثف و ذي نوعية للمنتجات الفلاحية سيما  الحليب من اجل تلبية الاحتياجات الوطنية و الاتجاه كذلك نحو التصدير  ولتحقيق  ذلك اكد الوزير الاول على ضرورة انشاء مؤسسة شحن  و توضيب بالموازاة مع هذا  المشروع الذي يتربع على اكثر من 25000 هكتار.

ولدى توقفه بجناح روسيا ضيفة شرف هذه الطبعة ال50 من معرض الجزائر الدولي  دعا السيد سلال المصنع الروسي للمكننة الفلاحية "روستسال ماش" الى انشاء مصنع  للتركيب مع شريك جزائري من اجل تنشيط و تعزيز المردود الفلاحي الوطني مؤكدا  "اننا سنساعدكم على انشاء هذا المصنع و شراكات اخرى منتجة".

أما على مستوى الجناحين الايراني و الاردني فقد اكد الوزير الاول بشكل خاص  على ضرورة تطوير شراكات في قطاعات الصناعة و عدم الاكتفاء بمشاريع "كلاسيكيةتعتمد على "صناعة البلاستيك و الحلوى".

كما توقف بجناح شركة الخطوط الجوية الجزائرية حيث اطلع على التحضيرات  المتعلقة بحج 2017 مع اعطاء تعليمات لممثلي الشركة من اجل ايلاء اهتمام اكبر  بنوعية الخدمات حيث اكدت الشركة في هذا الصدد ان عمليات نقل الحجاج ستجري من  ال5 الى ال26 اغسطس بالنسبة للذهاب و من 6 الى 26 سبتمبر بالنسبة للاياب.

في هذا الصدد اعرب السيد سلال عن ارتياحه للحضور الليبي في هذه التظاهرة  الاقتصادية مؤكدا ان هذه المشاركة "جد ايجابية لانها تظهر بان ليبيا لازالت  واقفة".

واغتنم الوزير الاول هذه الفرصة ليزور متحف هذه التظاهرة الاقتصادية  الدولية الذي تم تصميمه بشكل يتناول المسار التاريخي لمعرض الجزائر الدولي  سيما من خلال معارض للصور الفوتوغرافية و ملصقات قديمة لهذه التظاهرة.

وان الوزير الأول عبد المالك سلال  قد دشن بعض ظهر يوم الاثنين  الطبعة الخمسون (50) لمعرض الجزائر الدولي المنظم من ال 8 إلى 13 مايو الجاري  بقصر المعارض (الصنوبر البحري)  حيث كان مرفوقا بأعضاء من الحكومة  ومسؤولين  اقتصاديين كبار وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.

تحت شعار "50 سنة خدمة للاقتصاد الجزائري"  يشارك في هذا الحدث الاقتصادي  والتجاري الأهم من نوعه بالجزائر ما يقارب ال 1.030 عارض من بينهم 494 مؤسسة  أجنبية ممثلة ل 34 بلدا.

 

 

كلـمات مفتـاحيــة :

وسائط

سلال في معرض الجزائر الدولي: "يجب كسب معركة التصدير"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 أيار 2017 09:48     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 24 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود