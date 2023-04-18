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سلال يدشن الطبعة ال 50 لمعرض الجزائر الدولي

  أدرج يـوم : الإثنين, 08 أيار 2017 17:54     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 43 مرات
سلال يدشن الطبعة ال 50 لمعرض الجزائر الدولي
صورة وأج

 الجزائر - دشن الوزير الأول عبد المالك سلال  الاثنين   الطبعة الخمسون (50) لمعرض الجزائر الدولي المنظم من ال 8 إلى 13 مايو الجاري  بقصر المعارض (الصنوبر البحري).

وكان الوزير الأول مرفوقا بأعضاء من الحكومة  ومسئولين اقتصاديين كبار  وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.

تحت شعار "50 سنة خدمة للاقتصاد الجزائري"  يشارك في هذا الحدث الاقتصادي  والتجاري الأهم من نوعه بالجزائر ما يقارب ال 1.030 عارض من بينهم 494 مؤسسة  أجنبية ممثلة ل 34 بلدا.

وقرر منظمو هذه الطبعة الخمسين منح روسيا صفة ضيف شرف حيث تشارك بحوالي 30  مؤسسة.

وتم تخصيص مساحة اجمالية لأروقة العرض الوطنية والأجنبية تقدر بحوالي 34.000  متر مربع منها 28.784 متر مربع موجهة للعارضين المحليين أي ما يعادل 85 فالمئة  من المساحة الإجمالية.

ويوجد 28 جناح رسمي يضم 354 مؤسسة أجنبية تم تخصيصها لدول جنوب افريقيا   ألمانيا  بيلاروسيا  البرازيل  الصين  كوت ديفوار  كوبا  مصر  الولايات  المتحدة  فرنسا  المجر  اندونيسيا  العراق  إيران  إيطاليا  اليابان  الأردن   ليبيا  مالي  فلسطين  بولونيا  البرتغال  الجمهورية العربية الصحراوية  الديمقراطية  السنيغال  السودان  سوريا  جمهورية التشيك وتركيا.

من جانبها  تضم المشاركة الأجنبية بصفة فردية 30 شركة موزعة على مساحة قدرها  245 متر مربع ممثلة ل 11 بلدا هي: الصين  اسبانيا  الهند  إيطاليا  الأردن   لبنان  البرتغال  السنيغال  جمهورية التشيك  تايلاند و تونس.

وحسب قطاع النشاط  تصدر الفضاء المخصص للشراكة الصدارة ب 93 عارضا متبوعا  بقطاع الصناعة الغذائية (70 مؤسسة)  الصناعة الطاقوية والكيميائية  والبتروكيمياوية (69 مؤسسة)  الكهرباء والإلكترونيك (36 مؤسسة)  الصناعات  المصنعة (28 مؤسسة)  الميكانيك  الحديد والصلب (38 مؤسسة)  الخدمات (59  مؤسسة)  الأشغال الكبرى للبناء (18 مؤسسة).

وشهدت طبعة معرض الجزائر الدولي لهذه السنة تدشين متحف مخصص لهذه التظاهرة  الاقتصادية الدولية والذي أنشئ للتعريف بتاريخ المعرض عن طريق عرض صور ولافتات  قديمة خاصة بالحدث.

 

للتذكير عرفت الطبيعة ال49 لمعرض الجزائر الدولي مشاركة 810 عارض منهم 405  مؤسسة أجنبية ممثلة ل 33 بلدا.

 

 

 

 

 

 

 

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سلال يدشن الطبعة ال 50 لمعرض الجزائر الدولي
  أدرج يـوم : الإثنين, 08 أيار 2017 17:54     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 43 مرة   شارك

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