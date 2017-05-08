القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

صيد: تتبع مسلك المرجان محدد بقرار وزاري (جريدة رسمية)

  أدرج يـوم : الإثنين, 08 أيار 2017 14:46     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 49 مرات
صيد: تتبع مسلك المرجان محدد بقرار وزاري (جريدة رسمية)

الجزائر- تم تحديد شروط وكيفيات وضع جهاز تتبع مسلك المرجان الخام ونصف المصنع بقرار وزاري نشر في الجريدة الرسمية رقم 17 و حسب نص القرار, يقصد  بتتبع  المسلك إعادة  التشكيل المادي  لتاريخ المرجان المصطاد منذ إنزاله إلى غاية تحويله على أساس وثيقة تتبع مسلك المرجان الخام ونصف المصنع, وبنك معطيات و نظام تسيير و معالجة المعلومات.

و يسند تسيير هذه الاجراءات إلى الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري و تربية المائيات بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لتوزيع و تحويل الذهب و المعادن الثمينة الأخرى.

و تثبت وثيقة تتبع المسلك الاقتناء القانوني للمرجان الخام و نصف المصنع و تعرف خاصة المرجان وصاحب  الامتياز و مساحة الاستغلال و سفينة صيد المرجان و الغواص والكميات المصطادة و المحول و الكميات المسوقة والمحولة.

و في ما يخص بنك المعطيات, فسيتم بمركز و حفظ مجموع المعلومات المدونة في وثيقة تتبع المسلك.

و جاء هذا القرار منفذا للمرسوم التنفيذي ل 2015 الذي يحدد شروط صيد المرجان.

و للتذكير, تم السماح لصيد المرجان في 2015 بعد 15 سنة من منعه لاستغلال مفرط لهذا المورد و صيده الغير المشروع.

كما ان عقوبات شديدة تعاقب الجرائم المتعلقة بصيد المرجان اذا ما قامت اشخاص بصد بدون رخصة او التي لا تحمل سجل الغوص او التي تتعدى الحصص السنوية المحددة او كل من يصدر المرجان الخام او نصف المصنع.

و تتراوح هذه العقوبات ما بين 6 اشهر الى 5 سنوات من السجن و غرامة مالية ما بين عشر (10) الى عشرون (20) ملايين دج. 

و اضافة الى ذلك, يتم الصيد طبقا لبرنامج استغلال الذي تحدد به الحصص المسموحة  والمناطق و الاطار الزمني للصيد و كذلك عدد المستغلين المسموح لهم صيد المرجان في كل محيط للاستغلال.

كلـمات مفتـاحيــة :
صيد: تتبع مسلك المرجان محدد بقرار وزاري (جريدة رسمية)
  أدرج يـوم : الإثنين, 08 أيار 2017 14:46     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 49 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود