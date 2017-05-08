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إمكانيات التعاون الاقتصادي بين الجزائر وروسيا "كثيفة وضخمة" (تبون)

  أدرج يـوم : الإثنين, 08 أيار 2017 14:40     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 82 مرات
إمكانيات التعاون الاقتصادي بين الجزائر وروسيا &quot;كثيفة وضخمة&quot; (تبون)
صورة وأج

الجزائر  - أكد وزير السكن والعمران والمدينة  وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن إمكانيات التعاون الجزائري-الروسي في المجالات الاقتصادية "كثيفة وضخمة جدا".

واوضح السيد تبون في تصريح صحفي عقب لقائه مع نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي ألكسندر موروزوف ان آفاق التعاون ضخمة بين البلدين مفتوحة وقوية وكثيفة لاسيما وان روسيا عرفت تقدما كبيرا في مختلف مجالات التنمية خلال السنوات الاخيرة. فروسيا اليوم ليست بروسيا الحقبة السوفيتية كما ان الجزائر اليوم ليست كذلك بجزائر الثمانيات .

وأضاف في نفس السياق أن كون روسيا ضيف شرف الطبعة الخمسين لمعرض الجزائرالدولي الذي سيفتتح اليوم الاثنين يبرز طبيعة العلاقات الجزائرية-الروسية "القديمة والمتينة والمتواصلة".

من جهته أكد السيد موروزوف انه "يتعين على حكومتي روسيا والجزائر العمل معا على تطوير هذه الامكانيات الضخمة" مشيرا إلى وجود عدة مشاريع استثمارية روسية قيد الدراسة لاسيما في مجال النقل والبنى الحضرية.

وتعتزم أحد الشركات الروسية إقامة مصنع لصناعة الحافلات في الجزائر  حسب الوزير الروسي الذي أكد ان هذه الشركة لن تكتفي بتسويق منتجاتها في الجزائر بل تستهدف أيضا السوق الأفريقية بل والأوروبية كذلك.

 

كما قدم الوزير الروسي دعوة للجزائر لحضور المنتدى الاقتصادي لسانت بطرسبرغ في يونيو المقبل وكذا المنتدى الصناعي الدولي الذي سينظم شهر يوليو بمنطقة الاورال.

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إمكانيات التعاون الاقتصادي بين الجزائر وروسيا "كثيفة وضخمة" (تبون)
  أدرج يـوم : الإثنين, 08 أيار 2017 14:40     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 82 مرة   شارك

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