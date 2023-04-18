تعليق استيراد الخلطات العشبية ابتداءا من الفاتح يونيو 2017 (وزارة)

كما اضاف البيان انه "يمنع على الممارسين لنشاط تحضير أو توضيب أو بيع الأعشاب تسويق الخلطات العشبية" في حين "يسمح لهم فقط بتسويق الأعشاب على حالها و دون استعمال لأي ادعاء علاجي على وسمها أو الإشهار للإدعاءات العلاجية باي وسيلة كانت".
من جهة اخرى ذكرت الوزارة انه بالنسبة للأعشابيين الذين أغلقت محلاتهم, "فإن إعادة مزاولتهم لهذا النشاط مرهون بتعديل قيد سجلهم التجاري, و الإمضاء على تعهد بمزاولة تكوين متخصص سيستدعون اليه لاحقا" حسب البيان.
كما دعت الوزارة المعنيين الى التقرب من مصالح المديريات الولائية للتجارة للمزيد من المعلومات.