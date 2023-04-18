تعليق استيراد الخلطات العشبية ابتداءا من الفاتح يونيو 2017 (وزارة)

الجزائر- أعلنت وزارة التجارة يوم الإثنين عن تعليق استيراد الخلطات العشبية ابتداءا من الفاتح يونيو 2017 كإجراء تحفظي و ذكرت الوزارة في بيان لها أنه- و بالتنسيق مع القطاعات الاخرى- تقرر كإجراء تحفظي "تعليق إستيراد الخلطات العشبية الموجهة للبيع على حالها الى غاية تقنينها". و بالتالي, يضيف البيان, "يمنع على المتعاملين الاقتصاديين الممارسين لنشاط إستيراد هذا النوع من المنتوجات الإستيراد ابتداءا من الفاتح يونيو 2017".

كما اضاف البيان انه "يمنع على الممارسين لنشاط تحضير أو توضيب أو بيع الأعشاب تسويق الخلطات العشبية" في حين "يسمح لهم فقط بتسويق الأعشاب على حالها و دون استعمال لأي ادعاء علاجي على وسمها أو الإشهار للإدعاءات العلاجية باي وسيلة كانت".

من جهة اخرى ذكرت الوزارة انه بالنسبة للأعشابيين الذين أغلقت محلاتهم, "فإن إعادة مزاولتهم لهذا النشاط مرهون بتعديل قيد سجلهم التجاري, و الإمضاء على تعهد بمزاولة تكوين متخصص سيستدعون اليه لاحقا" حسب البيان.

كما دعت الوزارة المعنيين الى التقرب من مصالح المديريات الولائية للتجارة للمزيد من المعلومات.