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تسجيل أكثر من 35 مليار دينار من المعاملات التجارية بدون فاتورة خلال الثلاثي الاول 2017  

  أدرج يـوم : الإثنين, 08 أيار 2017 13:03     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 38 مرات
تسجيل أكثر من 35 مليار دينار من المعاملات التجارية بدون فاتورة خلال الثلاثي الاول 2017  

الجزائر - كشفت حصيلة الفرق المختلطة للرقابة الاقتصادية  عن مبلغ اجمالي لعدم الفوترة  يفوق 35 مليار دينار خلال الثلاثي الاول 2017 ،  حسب ما  علمته واج  لدى وزارة التجارة.

 و من جهة أخرى، بلغت قيمة المنتوجات المحجوزة خلال الثلاثي الاول  أكثر من  95ر593 مليون دينار بينما بلغ عدد تدخلات الرقابية 9.822 تدخل أسفرت عن تسجيل  1.565 مخالفة و تحرير 1.431 محضر مع اقتراح الغلق الاداري ل 50 محلا تجاريا.

وحسب نفس المصدر، فان حجم المنتجات المحجوزة  خلال نفس الفترة يصل تقريبا  الى 20 طنا.

و فيما يتعلق التحقيقات المنجزة من طرف الفرقة المختلطة "تجارة-ضرائب-جمارك"  توصلت الى تحديد مبلغ يقدر ب06ر35 مليار دينار تمثل في قيمة عدم الفوترة.

وبلغ عدد التدخلات التي قامت بها هذه الفرقة 589 تدخل اسفرت عن تسجيل 202  مخالفة و تحرير 196 محضر مع اقتراح الغلق الاداري لمحل تجاري واحد مع حجز  منتوجات بقيمة 36ر583  مليون دينار.

وفيما يخص الفرقة المختلطة "تجارة- بيطرة"  بلغ عدد التدخلات التي قامت بها   6.937 تدخل   اسفرت عن تسجيل 1.080 مخالفة مع تحرير 993 محضر و اقتراح الغلق  الإداري ل 40 محلا تجاريا . 

ويبلغ حجم المنتجات المحجوزة  من طرف هذه الفرقة 75ر14 طن بقيمة مالية بأكثر  من 86ر6 مليون دينار.

أما حصيلة نشاط  الفرقة المختلطة "تجارة- صحة نباتية"  فقد كشفت عن القيام ب  643 تدخل اسفرت عن تسجيل 132 مخالفة و تحرير 97 محضر و اقتراح غلق 9 محلات. 

و تصل كمية المنتجات التي تم حجزها من طرف الفرقة 2ر1 طن بقيمة مالية تقدر ب  35ر2 مليون دج.

وفيما يتعلق بالفرقة المختلطة "تجارة- صحة"، قامت ب 1.056 تدخل اسفرت عن  تسجيل 89 مخالفة بينما تم تحرير 83 محضر. 

و تبلغ كمية المنتجات المحجوزة  4 طن بقيمة مالية  تفوق 36ر1 مليون دج .

 

أما الفرقة المختلطة "تجارة- قياسات قانونية "  فقد قام أعوانها بإجراء 597  تدخل  اسفرت عن تسجيل 62 مخالفة و تحرير 62 محضر، بينما بلغت كمية المنتجات  المحجوزة 20 كلغ بقيمة مالية تقدر 9.000 دج. 

كلـمات مفتـاحيــة :
تسجيل أكثر من 35 مليار دينار من المعاملات التجارية بدون فاتورة خلال الثلاثي الاول 2017  
  أدرج يـوم : الإثنين, 08 أيار 2017 13:03     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 38 مرة   شارك

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