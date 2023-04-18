تسجيل أكثر من 35 مليار دينار من المعاملات التجارية بدون فاتورة خلال الثلاثي الاول 2017  

الجزائر - كشفت حصيلة الفرق المختلطة للرقابة الاقتصادية عن مبلغ اجمالي لعدم الفوترة يفوق 35 مليار دينار خلال الثلاثي الاول 2017 ، حسب ما علمته واج لدى وزارة التجارة.

و من جهة أخرى، بلغت قيمة المنتوجات المحجوزة خلال الثلاثي الاول أكثر من 95ر593 مليون دينار بينما بلغ عدد تدخلات الرقابية 9.822 تدخل أسفرت عن تسجيل 1.565 مخالفة و تحرير 1.431 محضر مع اقتراح الغلق الاداري ل 50 محلا تجاريا.

وحسب نفس المصدر، فان حجم المنتجات المحجوزة خلال نفس الفترة يصل تقريبا الى 20 طنا.

و فيما يتعلق التحقيقات المنجزة من طرف الفرقة المختلطة "تجارة-ضرائب-جمارك" توصلت الى تحديد مبلغ يقدر ب06ر35 مليار دينار تمثل في قيمة عدم الفوترة.

وبلغ عدد التدخلات التي قامت بها هذه الفرقة 589 تدخل اسفرت عن تسجيل 202 مخالفة و تحرير 196 محضر مع اقتراح الغلق الاداري لمحل تجاري واحد مع حجز منتوجات بقيمة 36ر583 مليون دينار.

وفيما يخص الفرقة المختلطة "تجارة- بيطرة" بلغ عدد التدخلات التي قامت بها 6.937 تدخل اسفرت عن تسجيل 1.080 مخالفة مع تحرير 993 محضر و اقتراح الغلق الإداري ل 40 محلا تجاريا .

ويبلغ حجم المنتجات المحجوزة من طرف هذه الفرقة 75ر14 طن بقيمة مالية بأكثر من 86ر6 مليون دينار.

أما حصيلة نشاط الفرقة المختلطة "تجارة- صحة نباتية" فقد كشفت عن القيام ب 643 تدخل اسفرت عن تسجيل 132 مخالفة و تحرير 97 محضر و اقتراح غلق 9 محلات.

و تصل كمية المنتجات التي تم حجزها من طرف الفرقة 2ر1 طن بقيمة مالية تقدر ب 35ر2 مليون دج.

وفيما يتعلق بالفرقة المختلطة "تجارة- صحة"، قامت ب 1.056 تدخل اسفرت عن تسجيل 89 مخالفة بينما تم تحرير 83 محضر.

و تبلغ كمية المنتجات المحجوزة 4 طن بقيمة مالية تفوق 36ر1 مليون دج .

أما الفرقة المختلطة "تجارة- قياسات قانونية " فقد قام أعوانها بإجراء 597 تدخل اسفرت عن تسجيل 62 مخالفة و تحرير 62 محضر، بينما بلغت كمية المنتجات المحجوزة 20 كلغ بقيمة مالية تقدر 9.000 دج.