مختصرات اقتصادية أسبوعية

- استيراد: عرفت فاتورة استيراد الحليب ومشتقاته خلال الثلاثي الأولي من 2017 ارتفاعا كبيرا حيث بلغت 6ر413 مليون دولار مقابل 5ر246 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016 أي بارتفاع سنوي قارب ال 68 فالمئة.

- الحديد والصلب: من المنتظر انتاج ما مجموعه 680.000 طن من المواد الحديدية من مركب سيدر بالحجار (عنابة) والتي سيتم توجيهها للتسويق من الآن حتى نهاية 2017. وتبلغ قدرة الانتاج الحالية لهذا المركب الذي استفاد من عمليات ترميم وتهيئة مست وحدات الانتاج 2.000 طن من الحديد السائل يوميا.

- بورصة: تضمنت تداولات البورصة الى الثلاثاء 2 مايو 2017 ما يلي:

-بيوفارم: قيمة متداولة ب 66.640دج ل 56 سهم ب 1.190 دج للسهم.

- فلاحة: تمكن مخبر تحسين انتاج بذور البطاطا التابع للمعهد الوطني الجزائري للبحث الفلاحي بالسبعين (تيارت) من انتاج نوع جديد من بذور البطاطا جزائرية 100 فالمئة والتي تحمل اسم "أمنية" وتم انتاجها بالشراكة مع المعهد العالي للبطاطا بليما (البيرو) حيث سيتم تصنيفها في الأيام اللاحقة في الدليل الوطني للبطاطا التابع لوزارة الفلاحية والتنمية الريفية والصيد.

مؤسسة: تعتزم الشركة العمومية للإيداع التبريدي "فريغوميديت" إنجاز مركب تبريد لجمع 20.000 متر مكعب في ولاية بسكرة ومركب تبريد آخر للتخزين والتوزيع بسعة 10.000 متر مكعب في ولاية ميلة.

- طاقة: تدشين محطة لانتاج الطاقة الشمسية بقدرة 3 ميغاواط في الولاية المنتدبة جانت (إيليزي) والتي تهدف لتدعيم المنشآت وامكانيات تزويد المنطقة بالطاقة الكهربائية.

- واردات: ارتفعت فاتورة الواردات الخاصة بالثلاجات والمبردات 26ر57 مليون دولار خلال الثلاثي الأولي من سنة 2017 مقابل 9ر55 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016 أي بزيادة بلغت 4ر2 فالمئة.

- الجزائر-افريقيا: انظمت الجزائر لمجموعة الدول "الصديقة للمجموعة الاقتصادية لدول افريقيا الوسطى".

- صناعة: عرفت أسعار الانتاج الصناعي خارج المحروقات الخاصة بالقطاع الوطني العمومي ارتفاعا سنويا متوسطا بلغ 3ر4 فالمئة سنة 2016 مقارنة بسنة 2015.

- صادرات : ارتفعت صادرات التمور9ر12 مليون دولار خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 مقابل 8ر8 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2016 أي بارتفاع 46 فالمئة.

- سيارات: دخول حيز الخدمة للأسعار الجديدة الخاصة بخدمة المراقبة التقنية للسيارات.