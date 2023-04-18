أكثر من 173 مليون دينار من المعاملات التجارية بدون فاتورة خلال الأسبوع الأخير من ابريل

الجزائر- كشفت الحصيلة الأسبوعية لوزارة التجارة الخاصة بالرقابة و ملاحظة السوق عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة يفوق 77 ر173 مليون دينار بتسجيل 132 مخالفة في هذا المجال، حسب ما أكده بيان للوزارة.

وفي مجال مراقبة الممارسات التجارية ومكافحة المضاربة سجلت مصالح الرقابة خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 ابريل 9.447 تدخل اكتشف من خلالها مبلغ إجمالي خاص بعدم الفوترة يقدر ب 776 ر173 مليون دينار وكذا ربح غير شرعي قيمته 40.022 دينار وحجز سلع بقيمة 20.500 دينار.

و سمحت هذه التدخلات بمعاينة 1.067 مخالفة وتحرير 1.041 محضر متابعة قضائية مع الغلق الاداري ل 78 محل تجاري، حسب البيان.

وبخصوص طبيعة المخالفات المسجلة في هذا المجال يأتي عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات في الصدارة ب 459 مخالفة بنسبة 02 ر43 بالمئة يليها عدم الفوترة ب 132 مخالفة بنسبة 37 ر12 بالمئة وممارسة نشاط تجاري دون القيد بالسجل التجاري (03 ر7 بالمئة) وممارسة أسعار غير شرعية (69 ر4 بالمئة) ومعارضة الرقابة (40 ر4 بالمئة) وفواتير غير مطابقة (06 ر2 بالمئة) وعدم تعديل القيد في السجل التجاري( 59 ر1 بالمئة).

فيما يخص مراقبة السلع والخدمات وقمع الغش، سجلت مصالح الرقابة 10.130 تدخل على مستوى مراحل التوزيع نتج عنها معاينة 1.069 مخالفة وتحرير 1.041 محضر متابعة قضائية مع الغلق الاداري ل 26 محل تجاري.

وسمحت هذه التدخلات بحجز سلع غير مطابقة او غير صالحة للاستهلاك تقدر ب 362 ر8 طن بقيمة 71 ر4 مليون دينار.

وفيما يخص طبيعة المخالفات المسجلة احتلت مخالفة انعدام النظافة والنظافة الصحية الصدارة ب 447 مخالفة (81 ر41 بالمئة) وعدم المطابقة للخصائص التنظيمية (44 ر12 بالمئة) وانعدام الوسم (13 ر11 بالمئة) وانعدام رقابة ذاتية (83 ر6 بالمئة) وعدم احترام سلسلة التبريد (96 ر4 بالمئة).

وبالإضافة إلى مبلغ عدم الفوترة تشير الحصيلة الاسبوعية الاجمالية لتكثيف اجراءات الرقابة وملاحظة السوق إلى تسجيل 19.577 تدخل و2.136 مخالفة وحجز منتوجات بقيمة اجمالية تقدر ب 73 ر4 مليون دينار وتحرير2.082 محضر متابعة قضائية وغلق 104 محل تجاري.