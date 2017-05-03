القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجزائر- موريتانيا: الدعوة إلى ترقية التبادل التجاري والفرص الاستثمارية والصناعية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 أيار 2017 15:23     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 45 مرات
الجزائر- موريتانيا: الدعوة إلى ترقية التبادل التجاري والفرص الاستثمارية والصناعية

نواكشوط- دعا مجلس رجال الأعمال الجزائري الموريتاني  اليوم الأربعاء بنواكشوط إلى ضرورة ترقية التبادل التجاري والفرص الاستثمارية  والصناعية في البلدين  واستغلال الانفتاح الذي توفره السوق الموريتانية للولوج  إلى أسواق إفريقيا الغربية  باعتبار موريتانيا بوابة للمنتوجات الجزائرية.

وأكد مجلس رجال الأعمال الجزائري الموريتاني في ختام جلسة دورته الأولى  المنعقدة بنواكشوط "على ضرورة البحث على ترقية التبادل التجاري والفرص  الاستثمارية والصناعية في البلدين خصوصا فيما يتعلق بالصناعات الغذائية  والالكترونية و الكهرومنزلية ومواد البناء والصناعة الصيدلانية والطبية والشبه  الطبية والطاقات المتجددة".

وأوصى المجلس "بدراسة واقتراح الحلول من اجل انجاز الطريق البري الحدودي بين  البلدين من اجل تسهيل نقل السلع بين الجزائر وموريتانيا (...) واستغلال  الانفتاح الذي توفره السوق الموريتانية للولوج إلى أسواق إفريقيا الغربية   باعتبار موريتانيا بوابة للمنتوجات الجزائرية".

كما ابرز الجانبان أهمية "تحديد القطاعات والمجالات الاقتصادية ذات الأولوية  في كلا البلدين من اجل حث المتعاملين الاقتصاديين على الشروع في إقامة مشاريع  مشتركة"  وذلك من خلال تكثيف الزيارات واللقاءات بين رجال أعمال البلدين من  اجل دراسة سبل التنمية التجارية والصناعية بين البلدين والعمل على رفع مستوى  التعاون والتبادل التجاري خصوصا في مجال المشاركة في المعارض المنظمة في كلا  البلدين.

كما حث البيان الختامي للمجلس على تشجيع الاستثمارات المشتركة والعمل على  مرافقة المستثمرين في البلدين داعيا إلى "تنظيم محاضرات وندوات للتعريف  بالنشاطات الاقتصادية بين البلدين والنظم القانونية و الإجراءات الإدارية  والمصرفية المعمول بها في كلا البلدين  والبحث عن الحلول التي من شانها تسهيل  المعاملات المصرفية بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين".

وفي الأخير، أشار البيان إلى حرص الجانبان على عقد الدورات العادية للمجلس على  الاقل مرة في كل سنة وبالتواتر بين البلدين  وتوسيع المجلس إلى 15 عضوا لكل  طرف بالإضافة إلى الرئيسين من كلا الجانبين لإدراج عدد من القطاعات  الاقتصادية.

وكانت أشغال الدورة لمجلس رجال الأعمال الجزائري الموريتاني قد بدأت امس بعد  توقف دام ازيد من عشرة اعوام عن تأسيسه حيث عكف المشاركون على استعراض  العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وضرورة رفع العراقيل التي تحد من  تطورها وكيفية بعثها وذلك بتأطير وتوجيه لشركات ومؤسسات البلدين.

ويذكر ان اللقاء يعقد على هامش معرض المنتوجات الجزائرية بموريتانيا المنظم  من 30 افريل إلى 7 مايو الجاري والذي يهدف إلى التعريف بالقدرات الاقتصادية  الجزائرية خاصة الصناعية وبالمنتوج الجزائري بصفة عامة سعيا لرفع وتيرة  الصادرات خارج المحروقات وفقا لمسعى الحكومة القاضي بالتوجه نحو الأسواق  الإفريقية الواعدة.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر- موريتانيا: الدعوة إلى ترقية التبادل التجاري والفرص الاستثمارية والصناعية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 أيار 2017 15:23     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 45 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

"التحضير جار لعملية إعادة التنظيم الإداري لاستحداث ولايات منتدبة في الهضاب العليا"  

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: ظاهرة تقدم أغلبية الفلاحين في السن مقلقة (الرئيس بوتفليقة) 