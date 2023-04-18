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استقرار في عدد المستوردين و ارتفاع المصدرين خلال سنة 2016

  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 أيار 2017 15:02     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 76 مرات
استقرار في عدد المستوردين و ارتفاع المصدرين خلال سنة 2016

الجزائر- أحصى قطاع التجارة الخارجية زهاء 43.418 متعاملا خلال سنة 2016   من ضمنهم 41.788 مستورد و 1.630 مصدر، أي ارتفاع عدد المصدرين  خلال نفس السنة ب 31 بالمائة مقارنة ب 2015 ، حسب احصائيات المركز الوطني  للسجل التجاري تحصلت  عليها وأج.

وحسب ذات المصدر فانه من ضمن 1.630 مصدر  نجد 379 يزاولون نشاطهم بصفة الشخص  الطبيعي  بارتفاع بلغ 22 بالمائة مقارنة بسنة 2015   بينما يمارس 1.251  متعاملا نشاطهم بصفة الشخص المعنوي (مؤسسات) بارتفاع قدره 34 بالمائة.

وإستنادا الى بيانات المركز الوطني للسجل التجاري   ينقسم هؤلاء المصدرين إلى  4 فئات   يتقدمهم الناشطين في مجال تصدير المنتجات الغذائية الصناعية ( 50  بالمائة)   يليهم مصدري المنتجات المصنعة خارج قطاع المحروقات (23 بالمائة) ثم  مصدري كل أنواع المنتجات خارج قطاع المحروقات (21 بالمائة) و المنتجات  الصيدلانية (6 بالمائة).

وبخصوص المستوردين فقد شهد عددهم استقرارا خلال سنة 2016 مقارنة بسنة 2015  حيث سجل ارتفاعا طفيفا لا يتجاوز 5ر0 بالمائة حسب نفس المصدر.

و يزاول  هؤلاء المستوردين مهنتهم في 160 نشاط   أبرزها استيراد المنتجات ذات   الصلة بقطاع الخردوات و العقاقير و العطارة و المستلزمات المنزلية و مواد  التنظيف (562 متعامل) بينما يتخصص 534 متعاملا أخرا في استيراد الملابس و 496  متعامل في استيراد منتجات و التجهيزات المرتبطة بقطاع الكهرباء و الإلكترونيك  و كذلك العتاد و مختلف المواد المستخدمة في قطاع البناء و الاشغال  العمومية .

ويضاف الى هؤلاء المستوردين  247 متعاملا ينشطون في مجال استيراد الخضر و  الفواكه و 185 في استيراد الخضر الجافة و منتجات الطحين و 177 أخر في استيراد  السكر و الشاي و البن

و الكاكاو و التوابل و 148 متعامل في مجال استيراد البسكويت و الشكولاتة و  الحلويات .

للتذكير  فان نشاط الاستيراد و التصدير اللذان كانا مدمجين في السجل الوطني  للسجل التجاري تحت تسمية موحدة " استيراد  تصدير"  تم فصل النشاطين (  الاستيراد و اعادة البيع على نفس الحالة  و التصدير)  كل على حدى و ذلك منذ سبتمبر 2015.

وقد ادرج المرسوم حيز التنفيذ  المتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة  للتسجيل في السجل التجاري  اجراءات جديدة تتعلق خصوصا باستحداث قطاع جديد مخصص  للتصدير يسمح لكل متعامل راغب في اقتحام هذا المجال.

ويهدف هذ النص الذي يكرس الاجراءات  التي تضمنتها المادة 23 في قانون 2004  المتعلق بتحديد شروط ممارسة النشاطات التجارية  الى تحديد مضمون و شرح مواد و  شروط تسيير و تحيين مدونة النشاطات الاقتصادية.

وتهدف عملية اعادة تنظيم و ضبط مدونة النشاطات الاقتصادية التي تتضمن كل  النشاطات الواجب تسجيلها في السجل التجاري  الى ضبط و تنظيم هذه النشاطات التي  تشكل اداة مركزية لنشر المعلومة الاقتصادية ليستفيد منها كل المتعاملين.

و تتشكل هذه المدونة من قطاعات نشاط  نذكر انتاج التجهيزات   الانتاج الحرفي  التوزيع بالجملة و التجزئة  و الاستيراد لإعادة بيع على نفس الحالة و الخدمات  و كذلك نشاط التصدير.

كلـمات مفتـاحيــة :
استقرار في عدد المستوردين و ارتفاع المصدرين خلال سنة 2016
  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 أيار 2017 15:02     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 76 مرة   شارك

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