القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أسعار جديدة تمس خدمة المراقبة التقنية للمركبات

  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 أيار 2017 14:19     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 118 مرات
أسعار جديدة تمس خدمة المراقبة التقنية للمركبات

الجزائر- تم تحديد أسعار جديدة لخدمة المراقبة التقنية  للمركبات والتي تضمنها صدور مرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 23.

وحددت الأسعار بالنسبة للمركبات التي لا يتعدى وزن حمولتها الإجمالي 3.500 كغ  والموجهة لنقل الأشخاص بتسعة (9) أماكن على الاكثر ب 835 دج ( مقابل 800 دج  سابقا) للمراقبة التقنية و334 دج (320 دج سابقا) للمعاينة المضادة.

أما سعر المراقبة التقنية بالنسبة لمركبات نقل البضائع التي لا يتعدى وزنها  الإجمالي 3.500 كغ فتم تحديده ب 1.253 دج (مقابل 1.200 دج سابقا) و501 دج  (مقابل 480 دج) للمعاينة المضادة.

وبخصوص مركبات نقل المسافرين ذات العشرة (10) أماكن فأكثر فحدد سعر المراقبة  التقنية ب 1.671 دج (مقابل 1.600 سابقا) و668 دج (640 سابقا) بالنسبة للمعاينة  المضادة.

ويضيف المصدر أن سعر المراقبة التقنية بالنسبة لمركبات نقل البضائع التي  يتعدى وزنها الاجمالي 3.500 كغ فحدد ب2.506 دج (مقابل 2.400 سابقا) و1.000 دج  (960 دج) للمعاينة المضادة.

وأشار المرسوم التنفيذي الجديد الذي يعدل مرسوم جوان 2003 أن هذه التسعيرات  الجديدة لا تتضمن الضريبة شبه الجبائية التي وضعها قانون المالية لسنة 1999  والذي تطبقه وكالات المراقبة التقنية للسيارات والمسددة لصالح المؤسسة الوطنية  للمراقبة التقنية للسيارات.

كما لا تتضمن التسعيرة الجديدة حقوق الدمغة المدفوعة للخزينة العمومية وكذلك  ضريبة القيمة المضافة وحقوق دمغة القسيمة.

للتذكير تحصي المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات 459 وكالة معتمدة  للمراقبة التقنية للمركبات  منها 343 موجودة حيز الخدمة والتي تتوفر على 543  خط لمعاينة المركبات من مجموع 802 خط موزع عبر كل ولايات الوطن.

كلـمات مفتـاحيــة :
أسعار جديدة تمس خدمة المراقبة التقنية للمركبات
  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 أيار 2017 14:19     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 118 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

"التحضير جار لعملية إعادة التنظيم الإداري لاستحداث ولايات منتدبة في الهضاب العليا"  

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: ظاهرة تقدم أغلبية الفلاحين في السن مقلقة (الرئيس بوتفليقة) 

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع