القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تغذية : وصمة "حلال" إجبارية إبتداءا من شهر يونيو

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 أيار 2017 17:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 75 مرات
تغذية : وصمة &quot;حلال&quot; إجبارية إبتداءا من شهر يونيو

الجزائر -  سيبدأ العمل تدريجيا بوصمة "حلال"- التي تم إجبار وضعها في المواد الغذائية طبقا لقرار وزاري- بداية من يونيو المقبل، حسبما صرح به اليوم الثلاثاء المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس جمال حالس.

"سيعرف شهر يونيو المقبل الانطلاق الرسمي لوصمة المطابقة الإجبارية +حلال+  بالنسبة للمواد الغذائية بعد تحديد قائمة المواد المعنية بها"، حسبما أفاد به المسؤول في منتدى جريدة المجاهد.

وسيتم تحديد قائمة المواد الغذائية المعنية "في القريب العاجل" من قبل  اللجنة الوطنية لمتابعة التصديق و التوصيم "حلال" التي تترأسها وزارة التجارة، يضيف نفس المصدر.

وزيادة على وزارة التجارة تتألف اللجنة من وزارات الفلاحة والصناعة والصحة والشؤون الدينية و كذا مؤسسات و هيئات عمومية (المجلس الإسلامي الأعلى، المركز الجزائري لمراقبة النوعية و التغليف، معهد باستور الجزائر...).

وتتمثل المهمة الأساسية للجنة  في دراسة و إعطاء رأي في إجراءات التصديق  "حلال" و كذا التنظيم المطبق فيما يخص المواد الغذائية "حلال".

أما بالنسبة للمعهد الجزائري للتقييس فقد تم تكليفه بتحديد خصوصيات وصمة  "حلال" و تعيينها و شروط منحها كما تم تعيينه كهيئة تصديق للمواد الوطنية.

وفيما يخص المواد الغذائية المستوردة فإن وصمة "حلال" تقدم من قبل الهيئات  المكلفة بهذا في البلدان الأصلية و المعترف بها من طرف اللجنة الوطنية لمتابعة  التصديق و التوصيم "حلال".

وحسب تقديرات السيد حالس فإن القائمة ستعني تدريجيا كل المواد المستوردة والمنتجة محليا و التي تكون محتوياتها مستوردة. 

كما سيتم تعميمها لمواد أخرى التي تستحق وصمة "حلال" في حالة ما تم تصديرها لبلدان إسلامية.

و قال المسؤول أن الجزائر حاليا لا يمكنها تصدير منتجاتها لبعض البلدان الإسلامية على غرار ماليزيا أو السعودية  وهذا لغياب التصديق "حلال".

وفي هذا الإطار، يريد البلد إدخال سريعا هذه الوصمة و إمضاء إتفاقيات "إعتراف  ثنائي" لوصمة "حلال" مع بلدان إسلامية من اجل السماح للمواد الجزائرية بدخول  أسواقهم, يضيف السيد حالس.

وبعد تطبيق هذا المعيار "لا يمكن تسويق اي مادة مستوردة أو منتجة محليا غير  مطابقة لوصمة "حلال" حسبه.

 

من جهة أخرى، كشف المسؤول عن التعميم الإجباري عن قريب لمواد أخرى تخص الصحة وأمن الأشخاص عن طريق تنظيم تقني مشيرا الى ان عدد كبير من المعايير ستكون  إجبارية بالنسبة للمواد المحلية أو المستوردة.

كلـمات مفتـاحيــة :
تغذية : وصمة "حلال" إجبارية إبتداءا من شهر يونيو
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 أيار 2017 17:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 75 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود