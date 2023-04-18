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القطاع الصناعي العمومي: ارتفاع الأسعار عند الإنتاج خلال سنة 2016

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 أيار 2017 15:21     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 91 مرات
القطاع الصناعي العمومي: ارتفاع الأسعار عند الإنتاج خلال سنة 2016

الجزائر- ارتفعت أسعار الإنتاج الصناعي في القطاع العمومي  خارج قطاع المحروقات ارتفاعا ب 3ر4 بالمائة على أساس سنوي خلال 2016 مقارنة  بسنة 2015  حسبما علمت وأج لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

و يقيس مؤشر أسعار الإنتاج الصناعي في القطاع العمومي تحرك أسعار المنتجات عند خروجها من المصانع  وذلك على مستوى السوق المحلية  دون احتساب المنتجات  الموجهة للتصدير.

واستنادا لنفس المصدر سجلت أسعار الإنتاج الصناعي ارتفاعا ب 6ر0 بالمائة  خلال الثلاثي الرابع من 2016 مقارنة بالثلاثي الثالث من نفس السنة و ب 1ر3  بالمائة مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2015 .

وحسب القطاعات الصناعية   تشير بيانات الديوان الوطني للإحصائيات إلى أن  أسعار الصناعات الكيميائية عند الانتاج سجلت ارتفاعا خلال الثلاثي الرابع 2016  بنسبة 2ر7 بالمائة  بعد فترة ركود خلال الثلاثي الثالث من نفس السنة.

وعلى سبيل المثال  قفزت الأسعار عند انتاج الدهون بنسبة 6ر16 بالمائة خلال  الثلاثي الاخير من سنة 2016.     أما الصناعات الخشبية و الورق فقد سجلت الأسعار عند الانتاج انخفاضا ب -9ر0  بالمائة خلال الثلاثي الثالث 2016 لترتفع خلال الثلاثي اللاحق بنسبة 8ر0  بالمائة.

وفي هذه الفئة من الصناعات  سجلت الأسعار عند الانتاج  في شعبة النجارة  العامة تراجعا بنسبة -5ر1 بالمائة خلال الثلاثي الثالث   قبل أن تتوجه نحو  الارتفاع بنسبة 4ر1 بالمائة خلال الثلاثي الرابع 2016 .

وفيما يخص الصناعات الفولاذية و الحديدية و الميكانيكية و الكهربائية و  الالكترونية فقد ارتفعت الأسعار عند الانتاج بشكل طفيف بنسبة 1ر0 بالمائة خلال  الثلاثي الرابع 2016 مقارنة بالثلاثي الذي قبله.

أما أسعار الإنتاج في قطاع الطاقة فقد سجلت انخفاضا طفيفا في حدود 2ر0  بالمائة خلال الثلاثي الرابع 2016 بعد ارتفاع بنسبة 8ر0 خلال الثلاثي الثالث  من نفس السنة.

نفس الاتجاه النزولي سجلته ايضا الأسعار عند الإنتاج في قطاع المناجم و  المحاجر و ذلك بانخفاض قدره - 4ر12 بالمائة خلال الثلاثي الثالث 2016 و -6ر1  بالمائة خلال الثلاثي الموالي.

وقال نفس المصدر أن أسعار الإنتاج في باقي قطاعات النشاط في القطاع العمومي  بقيت مستقرة.

للتذكير  يحصي القطاع الصناعي العمومي في الجزائر 390 شعبة (تنتمي إلى  12  مجموعة) و مؤسسة و تتوزع على 11 قطاعا  و 50 فرع نشاط.

و تشمل الدراسات الاحصائية التي يشرف عليها الديوان للإحصائيات مجمل هذه  الشركات و التي تحصي 213 منتوج مسجل في المدونة الوطنية للمنتجات و النشاطات  الصناعية.

كلـمات مفتـاحيــة :
القطاع الصناعي العمومي: ارتفاع الأسعار عند الإنتاج خلال سنة 2016
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 أيار 2017 15:21     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 91 مرة   شارك

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