"السوق الإفريقية فرصة كبرى وعلى المؤسسات الجزائرية أن لا تتركها"

باتنة - اعتبر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد مساء يوم الإثنين بباتنة أن "السوق الإفريقية فرصة كبرى يجب على المؤسسات الجزائرية أن لا تتركها وتعمل من أجل حسن إستغلالها".

و أضاف السيد حداد الذي كان برفقة رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة العيد بن عمر و ذلك خلال اللقاء الذي جمعه بالمتعاملين الإقتصاديين بالولاية بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة بأن على أصحاب المؤسسات الجزائرية أن يدركوا بأن هذه السوق التي تضم حاليا 1 مليار و200 مليون نسمة ستصل إلى 1 مليار و300 مليون نسمة في 2030 وأكثر من 2 مليار نسمة في آفاق 2050 .

وبعد أن استمع مطولا لإنشغالات المتعاملين الإقتصاديين المحليين حث السيد حداد أصحاب المؤسسات على التأقلم مع الأوضاع التي تواجههم و ذلك بتنويع نشاطاتهم ومنتجاتهم.

و قال بالمناسبة: "نحن في منتدى رؤساء المؤسسات لدينا القدرات التي تسمح لنا بمساعدتكم من أجل الدخول في شراكة سواء على مستوى المؤسسات الموجودة في المنتدى أو باقي المؤسسات الوطنية الأخرى وأيضا مع المؤسسات الأجنبية" مؤكدا بأن ذلك يتم على أساس "رابح رابح" .

وعن سؤال حول تمسك الجزائر بقاعدة 51/49 بالمائة ضمن الشراكة الأجنبية قال حداد: "إنها تخدم المؤسسة الجزائرية حاليا وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث الاستفادة من خبرة الشريك الأجنبي ."

و أوضح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات بأن هذا اللقاء يندرج في إطار جولة عبر الوطن للإلتقاء بأصحاب المؤسسات وكذا المنخرطين في المنتدى للإستماع إلى إنشغالاتهم والتعرف على المشاكل التي تواجههم ومحاولة إيجاد حلول لها في حدود الممكن.